Как отразится попытка государства помочь сельхозпредприятиям на финансовом рынке страны

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Комментирует Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Руководство государства уже не первый раз пытается реанимировать убыточные предприятия сельскохозяйственного сектора.

Ни для кого не секрет, что наряду с прибыльными хозяйствами агропромышленного комплекса (АПК), которые стабильно генерируют прибыль и вносят весомый вклад в государственный бюджет, имеет место немалое количество предприятий, которые не могут существовать без государственной поддержки.

Летом 2018 года, когда правительство впервые представило проект подписанного Указа, в процедуру досудебного оздоровления были определены 323 сельскохозяйственные организации. Всего их около 1,3 тысяч. Именно этим и им подобным хозяйствам призван облегчить жизнь подписанный документ.