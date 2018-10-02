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Новый рекорд Tesla Model 3: в США электромобиль опередил по продажам Toyota Corolla

03.10.2018 17:03 — Разное | Tut.by  
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За океаном спрос на самую доступную в ряду Tesla модель продолжает расти как дрожжах: в мае и июне текущего года продажи седана превысили отметку в 6000 единиц, в августе клиентам было передано 17 800 единиц электрокара, и вот по итогам сентября зафиксирован новый рекорд.


В минувшем месяце объем продаж Model 3 у себя на родине превысил рубеж в 20 000 экземпляров — как сообщает портал INSIDEEVs, речь идет о 22 250 проданных машинах. На американском рынке Model 3 уже опередила Toyota Corolla, в сентябре разошедшейся тиражом 20 797 единиц, и занимает четвертую строчку в общем рейтинге продаж легковушек. К слову, седан Tesla установил рекорд по продажам электромобилей в США за один месяц.


Эксперты прогнозируют, что теперь Model 3 по силам замахнуться на абсолютный рекорд, ведь на рынке США лучше седана из Калифорнии пока продаются только три японские модели — Honda Accord и Civic, а также Toyota Camry.

 
 
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Эксперты прогнозируют, что теперь Model 3 по силам замахнуться на абсолютный рекорд.
 
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