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Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок

03.10.2018 16:19 — Разное | ProBusiness  
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Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Арсений Кравченко. Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

Дополненная реальность и компьютерное зрение — не только молодежный хайп вроде MSQRD, но и полезный инструмент для коммерции. О том, как эти технологии меняют рынок, на форуме «Бизнес Будущего» рассказали руководитель отдела R&D  WANNABY Арсений Кравченко и CEO Сергей Архангельский. Их первый продукт — бьюти-приложение WANNA NAILS — уже через месяц после запуска попал на популярный агрегатор стартапов Product Hunt, и в этом году компания привлекла $ 2 млн инвестиций. Приводим наиболее интересные моменты из выступления.

Генеральный партнер форума — Альфа-Банк (Беларусь).

— Наша компания основана на двух технологиях: AR (Augmented Reality) — дополненная реальность и CV (Computer Vision) — компьютерное зрение. Может показаться, что дополненная реальность — это что-то исключительно веселое, хайп, а польза от нее сомнительная. Масла в огонь подливает нечто подобное:

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У многих людей AR ассоциируется с продуктами типа Snapchat или MSQRD — чем-то смешным и понятным только молодежи. Но это не так. Взрослые ребята сегодня тоже обращают внимание на дополненную реальность. Появляются первые коммерческие примеры применения технологии. В частности, в июле Facebook запустил в ленте новостей новый рекламный формат на основе AR. Компания Snapchat в апреле запустила Shoppable AR. Также мы хотим отметить Magic Leap — интересный, на наш взгляд, калифорнийский стартап, получивший сотни миллионов долларов на развитие. Буквально месяц назад ребята объявили о первой коммерческой версии своего продукта — очках дополненной реальности.

Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Сергей Архангельский. Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

О чем говорят исследования о дополненной реальности:

  • Компания ABI Research утверждает, что к 2020 году AR даст дополнительных 3% продаж в электронной коммерции. Это ни много ни мало $ 122 млрд в год
  • Digi-Capital прогнозирует, что в течение пяти лет будет 3,5 млрд установок приложений, так или иначе связанных с AR
  • Gartner утверждает, что к 2020 году 100 млн пользователей в мире будут совершать покупки с помощью AR.

Как сейчас развивается AR

Возьмем Facebook. Это одна из тех платформ, для которых рекламные и околорекламные форматы очень важны. Сейчас здесь запускают пилотные проекты, например, с известным брендом Michael Kors, которые предполагают следующее: пользователь наводит камеру смартфона, «примеряет» очки бренда и покупает понравившуюся модель прямо из приложения.


Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Фото из Facebook

IKEA запускает в этом году приложение, в котором можно выбрать мебель из каталога, «примерить» ее к интерьеру своего дома или квартиры. 

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Наша компания стала частью этого AR-движения. Свой первый продукт мы назвали WANNA NAILS. Он создан для того, чтобы пользователи, в основном девушки, могли выбрать новый лак для ногтей, не выходя из дома и не вставая с дивана. Наводишь камеру на руку и смотришь, подходит тот или иной цвет к образу.

Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Скриншот из презентации

Буквально на прошлой неделе мы объявили о партнерстве с известным производителем лака для ногтей ORLY. Теперь это первый бренд в мире, который представил новую коллекцию лаков в электронном виде в AR-формате. 

Мы, конечно же, не хотим ограничиваться одной темой. И сейчас работаем еще в двух направлениях. Одно из них — под кодовым названием WANNA FOOTWEAR. В этом приложении можно примерить обувь, в частности кроссовки. Алгоритм тот же — наводите камеру на свою ногу и «примеряете» понравившуюся пару.

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А еще мы разрабатываем AR-решение для ювелирной индустрии — WANNA JEWELRY. Здесь есть несколько проблем, которые ограничивают онлайн-покупки: примерка и определение размера пальца. Девушки знают: буквально полразмера кольца сильно влияет на комфорт.

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Поэтому мы разрабатываем продукт, который позволяет установить размер пальцев с помощью листа бумаги и одной фотографии.

Нюансы технологии AR

Технологии дополненной реальности работают только в том случае, если сделаны хорошо, качественно и правдоподобно. Если мы нарисуем полную чушь, то мозг быстро поймет обман. А значит, иллюзии того, что ты примеряешь настоящий товар, не возникнет.

Вот эти две картинки — побочный эффект нашей разработки. И кроссовок, и одно из колец не выглядят настоящими. 

Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Сриншот из презентации

Если показывать пользователям такие объекты, то у них точно не появится желание купить их. Скорее, наоборот.

Окно возможностей для AR

Сейчас открылось окно возможностей для AR-стартапов. Мобильные телефоны с их вычислительными мощностями достигли той точки, когда в режиме реального времени можно запустить нейронные сети, которые определят позицию рук, ног, а также отрендерить (визуализировать) на них товары. Появилось множество идей, как это реализовать. Но технология AR не стала общедоступной. И в ближайшее время не станет. Например, сайт или мобильное приложение может себе позволить практически любая компания. Нет шансов начать делать сайт и сильно облажаться, потому что их создают по готовым схемам, из относительно готовых компонентов. Любая более-менее профессиональная техническая команда может взять «готовые кубики», сложить в нужном порядке и получить хороший результат. В дополненной реальности такие «кубики» только-только появляются, их нужно допиливать, некоторые — делать самостоятельно, поливать пóтом. Работы много, и она сложная.

Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Фото: Надежда Бужан, probusiness.io

Во всех книгах и блогах про стартапы пишут, что очень важно общаться с потенциальными покупателями продукта, получать фидбек от рынка. Даже мы, с опытными адвайзерами и инвесторами, признаться, потратили некоторое время на разработки технологий, которые оказались никому не нужны. Поэтому сейчас приняли за правило общаться с представителями рынка, чтобы понять проблемы бизнеса и то, как дополненная реальность и компьютерное зрение могут их решить. Жизнь в компании стала бодрее :)

А еще поняли, что на экспертизе сэкономить не получится. Очевидно, что мы собрали достаточно сильную команду, но в каких-то узких местах приходится искать специалистов, сфокусированных на одной теме. Например, мы довольно долго боролись с некачественной перекраской ногтей для WANNA NAILS — цветопередача была сомнительной.

Кто снимет «сливки»? Как дополненная реальность меняет рынок
Скриншот из презентации

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что во второй и третьей колонках что-то не то. Но нужно быть экспертом, чтобы понять, что именно не так и как можно доработать наши алгоритмы. Благодаря YouTube мы нашли одного специалиста по цветопередаче из Москвы, убедили приехать к нам и прочитать несколько лекций. И уже после этого внесли изменения в алгоритмы, получив в итоге картинку справа.

Аналогичным образом ищем экспертов, например, по ритму нейронных сетей на мобильных устройствах, чтобы они работали быстро и не сжигали всю батарейку телефона.

Как AR меняет рынок

1. Пожалуй, самое главное, что мы хотим сказать, — дополненная реальность меняет все индустрии и очень сильно поменяет коммерцию. Уже сейчас даже офлайн-магазины внедряют какие-то элементы AR. Например, покупатель подходит к специальному стенду/зеркалу и «примеряет» виртуальное платье.

2. Порог входа пока остается высоким и будет таким же на протяжении ближайших лет.

3. Многие крупные игроки рынка экспериментируют и тем самым открывают широкое поле экспериментов для среднего бизнеса. Помните про рекламный формат Facebook? Мы ожидаем, что вскоре подобные форматы станут доступны не только гигантам вроде Michael Kors, но и среднему бизнесу.

4. Мы считаем, что AR станет общедоступной технологией. Но случится это, возможно, только через 5 лет.

5. Рекомендуем следить за развитием AR, потому что в тот момент, когда поле для экспериментов откроется для среднего бизнеса, тот, кто первым туда придет, снимет сливки. Как это часто бывало, например, при переходе от веба к мобайлу или в приложения.

Автопартнер события — Импортер BMW и MINI в Беларуси
Юридический партнер — компания «Алейников и партнеры»
Партнер — Oprosso
Информационный партнер — Фабрика Рекламы
Партнер и соавтор идеи форума — Агентство стратегического и экономического развития

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Дополненная реальность и компьютерное зрение - не только молодежный хайп вроде MSQRD, но и полезный инструмент для коммерции. О том, как эти технологии меняют рынок,...
 
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