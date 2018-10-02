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Беспрецедентный случай: Канада лишила почетного гражданства Нобелевскую лауреатку

03.10.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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Канада, из-за геноцида народа рохинджа в Мьянме, лишила почетного гражданства де-факто главу правительства этой страны Аун Сан Су Чжи.

Вслед за депутатами Палаты общин канадского парламента, соответствующее решение во вторник, 2 октября, поддержали и сенаторы. Это беспрецедентный случай в истории Канады. 

Репутация лауреата Нобелевской премии мира и некогда иконы освободительного движения в Мьянме сильно пострадала из-за жестоких преследований представителей мусульманского меньшинства рохинджа в этой стране.

Аун Сан Су Чжи была удостоена почетного гражданства Канады в 2007 году, когда в бытность лидером оппозиции в Мьянме находилась у себя на родине под домашним арестом. Это крайне редко воздаваемая почесть, которой до сих пор были удостоены лишь пять других выдающихся людей, в том числе Нельсон Мандела и Далай-лама.



"Упрямое нежелание Су Чжи осудить геноцид рохинджа"

Министерство иностранных дел Канады обосновало лишение Аун Сан Су Чжи почетного гражданства ее "упрямым нежеланием осудить геноцид рохинджа". 

Су Чжи де-факто руководит правительством Мьянмы с 2005 года. Из-за ее молчания по поводу жестоких действий военных против рохинджа стали раздаваться и призывы лишить Аун Сан Су Чжи Нобелевской премии мира. ООН квалифицировала преследование рохинджа как геноцид.

Ранее, в марте  2018 года, Вашингтонский музей Холокоста лишил Су Чжи премии имени Эли Визеля. Руководство музея было разочаровано тем, что она не воспользовалась своим моральным авторитетом и не попыталась остановить насилие в отношении мусульман-рохинджа.

 
 
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Канада, из-за геноцида народа рохинджа в Мьянме, лишила почетного гражданства де-факто главу правительства этой страны Аун Сан Су Чжи.
 
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