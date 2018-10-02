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"БелАЗ" показал в действии свой робот-самосвал
На шоу, организованном к 70-летию «БелАЗа», показали работу в автономном режиме роботизированного самосвала «БелАЗ-7513R» и колесного погрузчика «БелАЗ-78250» с функцией удаленного управления.
Об этом сообщила пресс-служба завода.
Предприятие показало и другие новинки, которые еще не широко известны горнодобывающему миру.
В частности, 290-тонный «БелАЗ-75320», с выпуском которого продукция завода теперь представлена во всех классах грузоподъемности мировой линейки карьерных самосвалов.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса – 450-тонный «БелАЗ-75710» – продемонстрировал потрясающие для машины таких размеров способности: движение задним ходом, «восьмеркой» и «крабом».
В честь юбилея завода также прошла международная научно-практическая конференция.
На ней подписан меморандум о сотрудничестве c General Electric в рамках локализации производства систем тяговых электроприводов для самосвалов «БелАЗ» с целью развития инновационных продуктов и создания новых рабочих мест в Беларуси.
Также заключены соглашения о реализации инвестпроекта по строительству и организации центра технической поддержки «БелАЗ» в Кемеровской области.
А кроме того, о поставке в первом полугодии 2019-го крупной партии самосвалов большой и особо большой грузоподъемности ведущим горнодобывающим предприятиям России.
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На шоу, организованном к 70-летию «БелАЗа», показали работу в автономном режиме роботизированного самосвала «БелАЗ-7513R» и колесного погрузчика «БелАЗ-78250» с...
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