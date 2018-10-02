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Ради семьи. Ледесма, Торрес и Каньяс не смирились с белорусскими реалиями

03.10.2018 16:27 — Разное | Партизан  
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Сбежали в теплые края. Но не все так однозначно.

Ради семьи. Ледесма, Торрес и Каньяс не смирились с белорусскими реалиями
Леандро ТОРРЕС
Леандро ТОРРЕС

Аргентинец провел в Беларуси два незабываемых сезона. За это время футболист поиграл в "Белшине" и брестском "Динамо". В 55 матчах чемпионата страны Торрес забил тринадцать мячей и отдал семь голевых передач.

Все шло, казалось, по плану. Футболист говорил, что счастлив в Бресте и мечтал о выступлении за сборную Беларуси. Только вот зимой Торрес не вернулся из отпуска и обратился к болельщикам через инстаграм. 

"Дорогие болельщики, я хочу сообщить вам, что 12 декабря 2017 года я покинул клуб, но только сегодня я могу сделать официальное заявление. Я хотел бы поблагодарить весь персонал клуба и людей, которые ежедневно делают "Динамо" Брест великим клубом. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто сделал мое пребывание за эти полтора года в Бресте наиболее комфортным, чтобы я чувствовал себя удобно. 

Благодарю каждого фаната, кто болел за меня, кто доверял мне. Я никогда не забуду выигранный нами Кубок Беларуси. Он навсегда останется татуировкой не только на моей руке, но и у меня на сердце. Хочу сказать вам, что семья для меня — самое важное и на первом месте в жизни. Поэтому я принял данное решение ради семьи. Я хочу попробовать сделать своих близких немного счастливее, чтобы они жили нормальной жизнью, в стране близкой нам по духу. 

Члены моей семьи имели ряд трудностей при проживании в Бресте. Они не смогли полностью адаптироваться в Беларуси, не смогли привыкнуть к ее обычаям, к языку. Лучше всего адаптацию прошел мой сын Франциско, который научился немного говорить по-русски. Мне грустно осознавать, что я не вернусь в Брест, но на первом месте — моя семья. 

Большое вам спасибо за все, я надеюсь, что вы меня поймете, и я не прощаюсь с вами, я вам говорю до свидания. Когда-нибудь я хотел бы вернуться в "Динамо" как игрок или как тренер, было бы классно. Надеюсь, вы меня примете. Приветствую от всего сердца и еще раз спасибо за все", — написал он.

Дальше события развивались стремительно. В Бресте, разумеется, были недовольны. Руководство обратилось в ФИФА с просьбой наказать игрока, имевшего с ним трудовые отношения. За это время Торрес подписал контракт с мексиканским "Атлетико Сан-Луисом" (Д2). Позже международная федерация футбола разрешила 29-летнему аргентинцу выступать за латиноамериканскую команду. Брест остался ни с чем.

Рафаэл ЛЕДЕСМА

35-летний бразилец начинал сезон-2018 в "Витебске". Ледесма считался одним из ключевых штыков команды. В июне полузащитник, сославшись на семейные проблемы, покинул Беларусь.



"Никогда не думал, что мне придется делать такой сложный выбор, но принял решение уехать из Витебска, — пояснил свое решение футболист. — У меня нет другого выхода, на первом месте у меня семья. Сейчас я должен быть рядом с женой и детьми. Последнее время я мыслями нахожусь там и не могу на 100 процентов концентрироваться на футболе, хотя я и стараюсь. 

Я пока не решил, что делать, первым делом сейчас я полечу на Мальту, домой к семье, я должен быть сейчас рядом с ними. А дальше — буду ли я где-то работать, или играть, или играть и работать, я не знаю. Я ценю свою карьеру, клубы, где я играл. 

Футбол дал мне очень много. Возможно, пойду на тренерские курсы, могу заниматься агентской деятельностью, я пока не принял окончательного решения для себя о будущем. Но футбол был и будет моей жизнью". 

Контракт стороны расторгли по обоюдному согласию. В первой половине сезона футболист успел провести за "северян" 12 матчей, забить два мяча и отдать три голевые передачи. 

Ледесма уже нашел новый клуб. Им стал мальтийский "Сан-Шванн". 

"Счастлив сообщить, что отныне я игрок "Сан-Шванна", моего "родного" клуба. Спасибо за доверие, и я уверен, что с моим опытом я стану проводником для молодежи в их новом приключении. Вместе мы сможем!" — поделился впечатлениями от новой команды Ледесма. 

В дебютном матче, который прошел вчера, футболист отметился голом. Правда, этого для победы не хватило. 

Рохер КАНЬЯС

В отличие от Ледесмы колумбиец не стал заметной фигурой в своем клубе. Годовая зарплата футболиста в Солигорске, по слухам, достигает 830 тысяч евро. В "Шахтере" Каньяс провел 16 матчей, отметился тремя результативными передачами и исчез. Самоволку в клубе поначалу скрывали: "У Каньяса семейные проблемы. У него с отцом, к сожалению, несчастье", — говорил Сергей Ташуев.



После кубковой победы над брестским "Динамо" тренер приоткрыл завесу тайны: "Каньяс нас подвел очень сильно. Он самовольно покинул команду, без разрешения. Мы сейчас не скрываем. Конечно, будут какие-то санкции через ФИФА, потому что так нельзя поступать".

Интересно, что подобное развитие сюжета предсказывал комментатор Николай Ходасевич почти сразу после приезда футболиста в Беларусь.

"Вы уверены, что 27–летнему колумбийцу будет комфортно в бытовом плане в Солигорске? Разумеется, после постоянных авиаперелетов в Казахстане можно перевести дух и вдоволь походить по земле. После солнечного Кипра насладиться переменчивостью белорусской погоды и помесить грязь на весенних полях. Но что делать с досугом? 

"Шахтеру" и вправду непросто приглашать квалифицированных исполнителей, и даже порой приходится переплачивать. Бразилец Ледесма не скрывает, что ему грустно в Витебске, а аргентинец Торрес попросту удрал из Бреста нынешней зимой — семья не была счастлива. 

Вот и я думаю: сбежит Каньяс. Как пить дать драпанет из Солигорска при первом же шухере! При этом, конечно, хочется, чтобы легко адаптировался, быстро восстановился и ярко заиграл. Классные легионеры очень нужны нашему чемпионату!" — писал Ходасевич в колонке для "СБ" в феврале.

Чем завершится эта история, нам еще предстоит узнать. 

БОНУС. Диего МАРАДОНА

Брестчанам определенно не везет с аргентинцами. Даже с легендарными. В мае "Динамо" объявило о том, что Диего Марадона станет председателем правления клуба, а к своим обязанностям приступит после чемпионата мира по футболу.



Мундиаль завершился. Марадона прилетел в Брест, дал пресс-конференцию, обнял Артема Милевского, помахал переполненным трибунам домашнего стадиона "Динамо" и был таков. 

"Во всяком случае, у меня трехлетний контракт и я дал слово "Динамо". Я отдаю свою жизнь на селекционную работу", — утверждал Марадона. 

Официальные лица обещали, что функционер обязательно вернется и даже побывает на выездном матче команды в Лиге Европы. Последняя надежда на возвращение легенды появилась в день рождения Александра Лукашенко. Аргентинец поздравил президента и анонсировал скорый приезд в Брест: 

"Не перестаю восхищаться президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поздравляю его с днем рождения и благодарю за то, что дал возможность работать у него в стране. На следующей неделе начну деятельность в брестском "Динамо".

Правда, на следующей неделе Диего подписал контракт с мексиканским клубом "Дорадос" из второго дивизиона. В Бресте продолжили утверждать, что аргентинец все еще находится на должности в "Динамо": 

"Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб "Динамо-Брест" в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. 

Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность Председателя правления ФК "Динамо-Брест" (Почетного президента "Динамо-Брест") одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба". 

Адвокат Матиас Морла, курирующий дела Марадоны, отметил суровый климат в Беларуси: 

"Диего заключал с "Динамо" предварительный контракт, и теперь станет почетным президентом. Реальность такова, что он хочет воспользоваться предоставленным шансом. Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси климат очень суровый, а из Мексики он сможет чаще приезжать на родину. 

Он хочет быть ближе к своим сестрам, а также хочет показать, что он может тренировать команду в более конкурентоспособной лиге. В семье они решили принять предложение из Мексики, который будет для Диего новым вызовом". 

Почти в то же время сам Диего заявил, что на время покинул Брест: "Я почти подписал контракт с белорусами (Марадона должен остаться почетным президентом брестского "Динамо" — прим. ), но потом покинул их на время, потому что думаю, что могу остаться здесь надолго".

Кажется, на этом можно ставить точку в романе Диего и "Динамо".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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