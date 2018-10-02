Витебская таможня позаботилась о жителях Узбекистана

Более 40 тонн замороженного свиного шпика находилось в двух фурах «Volvo», которые были задержаны сотрудниками Витебской таможни при проведении специального мероприятия на границе с Россией.





Водители-экспедиторы не смогли предоставить сопроводительных документов на перевозимое сало. Учитывая, что подобного рода продукция является ограниченной к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, в обязательном порядке она должна сопровождаться ветеринарным сертификатом. Однако и такого документа тоже не было в наличии.





Согласно отдельным копиям, которые удалось получить таможенникам, партия шпика перевозилась из Польши в Узбекистан. Ее оценочная стоимость составляет порядка 43 000 рублей.





vitebsk.cc По этому факту Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП, которой предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товара, пишет





Заметим, что большинство жителей Узбекистана (93% по данным за 2015 год) исповедуют ислам, который запрещает употребление свинины. Так что, вероятнее всего, контрабандное сало до Узбекистана и не довезли бы, "потеряв" где-нибудь на необъятных российских просторах.