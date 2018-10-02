Расстроился из-за неудачного отравления? Путин назвал Скрипаля предателем и подонком

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду.





"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них", - отметил президент РФ.





"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - подчеркнул Путин.













Он добавил, что "возня" между спецслужбами была всегда. "Как известно, шпионаж, так же, как и проституция - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - сказал Путин.