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Расстроился из-за неудачного отравления? Путин назвал Скрипаля предателем и подонком

03.10.2018 15:41 — Разное | Партизан  
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Скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери искусственно раздувается, сам Сергей Скрипаль - предатель родины и подонок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается Скрипалей, то этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели" в Москве в среду.

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них", - отметил президент РФ.

"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - подчеркнул Путин.



Он добавил, что "возня" между спецслужбами была всегда. "Как известно, шпионаж, так же, как и проституция - одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", - сказал Путин.

 
 
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Скандал с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери искусственно раздувается, сам Сергей Скрипаль - предатель родины и подонок, заявил...
 
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