Трампа могут обвинить в уклонении от уплаты налогов. Речь идет о миллионах долларов

Газета утверждает, что нынешний президент США в 1990-е годы был замешан в сомнительных операциях, а в некоторых случаях - в откровенно мошеннических.





Представитель Белого дома Сара Сандерс назвала эту статью вводящими в заблуждение нападками на Трампа. По ее словам, все финансовые операции семьи Трампов давно уже были проверены налоговыми инспекциями.





Сам президент никак не комментировал эти сообщения, но его адвокат Чарльз Хардер обнародовал заявление, в котором говорится, что его клиент не занимался мошенничеством или уклонением от налогов.





"Факты, на которых New York Times основывает свою статью, в высшей мере неточные", - заявил адвокат.





Что пишет New York Times?





Дональд Трамп постоянно подчеркивает, что заработал свое состояние сам, получив лишь небольшую помощь своего отца-миллиардера.





Но New York Times, изучив более 100 тыс. страниц документов, находящихся в открытом доступе, утверждает, что президент получил от своего отца сумму, эквивалентную нынешним 413 млн долларов.





"В возрасте трех лет Трамп уже получал 200 тыс. долларов в год в нынешних деньгах от доходов империи своего отца, - пишет газета. - К восьми годам он уже был миллионером".









Дональд Трамп (слева) со своим отцом Фредом в 1988 году





В статье также утверждается, что после учебы в университете Трамп ежегодно получал от отца суммы, эквивалентные миллиону долларов в нынешних деньгах.





После того, как Дональду Трампу исполнилось 40, эта сумма возросла до пяти миллионов, пишет газета.





Как заявляет New York Times, значительная часть этих денег передавалась Трампу, так как он помогал родителям избегать налогов.





Он и его братья, утверждает газета, создали фейковую корпорацию, чтобы прятать миллионы долларов, подаренные родителями. Подарки подобного рода должны облагаться налогами.





Газета утверждает, что президент якобы помогал своим родителям получать неправомерные налоговые скидки на сотни миллионов долларов.





Адвокат Трампа заявляет, что его клиент практически никак не участвовал в этих делах. По его словам, налогами в семье занимались другие родственники, которые не были экспертами в налогообложении и полагались на рекомендации специалистов.





Тем не менее, как пишет New York Times, что до своей кончины родители президента Фред и Мэри Трамп перевели своим детям более миллиарда долларов. Согласно налоговым декларациям, они выплатили налоговой инспекции за эти переводы 52,2 млн долларов, то есть около 5%, что примерно в десять раз меньше положенного.





Брат президента Роберт в своем заявлении от имени всей семьи утверждает, что все соответствующие налоговые декларации в том, что касается подарков и недвижимости, были заполнены и все необходимые налоги выплачены.





Кроме того, Дональд Трамп регулярно заявлял, что начал свой бизнес благодаря небольшому займу в миллион долларов от своего отца, который он должен был вернуть с процентами.





Газета утверждает, что это не соответствует действительности, и что Трамп получил от отца 140 млн в сегодняшних деньгах и большую часть этих денег не вернул.





На чем основаны обвинения New York Times?





Газета утверждает, что большая часть информации находится в открытом доступе, в том числе - в финансовых отчетах. Часть документов, как, например, сведения о банковских счетах, конфиденциальны, но газета получила к ним доступ.





Газета не видела налоговых деклараций самого Дональда Трампа. Он стал первым президентом за несколько десятилетий, не обнародовавшим эту информацию.





Что дальше?





Налоговая инспекция штата Нью-Йорк сообщила Би-би-си, что тщательно проверяет утверждения газеты New York Times.





New York Times пишет, что президенту вряд ли грозит уголовное преследование, так как все это - дела далекого прошлого. Но, как подчеркивает газета, для штрафов за уклонение от налогов срока давности нет.