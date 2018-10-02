﻿ В Беларуси введут новые акцизные марки на алкоголь. Как они выглядят и чем отличаются от старых. 21.by
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В Беларуси введут новые акцизные марки на алкоголь. Как они выглядят и чем отличаются от старых

03.10.2018 17:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 29 декабря введут в обращение новые акцизные марки для маркировки алкогольных напитков, сообщают в МНС. Это предусмотрено постановлением Совмина № 697 от 25 сентября 2018 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Новые марки будут использоваться как на ввезенном алкоголе в Беларусь, так и на произведенном в нашей стране и предназначенном для оборота на ее территории.

В МНС уточняют, что акцизные марки в зависимости от способа их нанесения на потребительскую тару изготавливаются как на бумажной основе (наносятся с использованием клея), так и на самоклеющейся.

Постановлением № 697 к аналогичным образцам на бумажной основе добавятся 2 образца акцизной марки на самоклеящейся основе:

образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки коньяков, бренди, коньячных напитков, вин, винных напитков, кальвадоса, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории;

образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки водок и ликеро-водочных изделий, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории.

 
 
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В Беларуси с 29 декабря введут в обращение новые акцизные марки для маркировки алкогольных напитков, сообщают в МНС.
 
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