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В Беларуси введут новые акцизные марки на алкоголь. Как они выглядят и чем отличаются от старых
В Беларуси с 29 декабря введут в обращение новые акцизные марки для маркировки алкогольных напитков, сообщают в МНС. Это предусмотрено постановлением Совмина № 697 от 25 сентября 2018 года.
Новые марки будут использоваться как на ввезенном алкоголе в Беларусь, так и на произведенном в нашей стране и предназначенном для оборота на ее территории.
В МНС уточняют, что акцизные марки в зависимости от способа их нанесения на потребительскую тару изготавливаются как на бумажной основе (наносятся с использованием клея), так и на самоклеющейся.
Постановлением № 697 к аналогичным образцам на бумажной основе добавятся 2 образца акцизной марки на самоклеящейся основе:
образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки коньяков, бренди, коньячных напитков, вин, винных напитков, кальвадоса, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории;
образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки водок и ликеро-водочных изделий, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории.
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В Беларуси с 29 декабря введут в обращение новые акцизные марки для маркировки алкогольных напитков, сообщают в МНС.
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