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Фургон на трассе в Мостовском районе зацепил зеркалом велосипедиста - тот в больнице
Автофургон 2 октября зацепил на дороге в Мостовском районе зеркалом велосипедиста. Тот получил травму и попал в больницу,
Водитель автофургона MAN возвращался из Гродно в Барановичи. По его словам, засмотрелся в левое зеркало на обгонявший его автомобиль — и принял вправо, на обочину. В это время по ней на велосипеде ехал житель Гродно — возвращался с дачи с картошкой. Автофургон зацепил его зеркалом, мужчина упал — и сломал плечо.
Велосипедист в больнице.
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Автофургон 2 октября зацепил на дороге в Мостовском районе зеркалом велосипедиста.
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