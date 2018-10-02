Фургон на трассе в Мостовском районе зацепил зеркалом велосипедиста - тот в больнице

Автофургон 2 октября зацепил на дороге в Мостовском районе зеркалом велосипедиста. Тот получил травму и попал в больницу, сообщает ГАИ региона.





Водитель автофургона MAN возвращался из Гродно в Барановичи. По его словам, засмотрелся в левое зеркало на обгонявший его автомобиль — и принял вправо, на обочину. В это время по ней на велосипеде ехал житель Гродно — возвращался с дачи с картошкой. Автофургон зацепил его зеркалом, мужчина упал — и сломал плечо.







Велосипедист в больнице.