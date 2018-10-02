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iPhone Xs Max уступил Huawei P20 Pro в рейтинге мобильной фотографии

03.10.2018 17:32 — Разное | Tut.by  
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Специалисты авторитетного сервиса сравнения камер в смартфонах DxOmark протестировали iPhone Xs Max. Аппарат уступил первое место Huawei P20 Pro и расположился на второй строчке в общем рейтинге всех протестированных ресурсом аппаратов.


На фото iPhone Xs Max

В режиме тестирования фотовозможностей iPhone Xs Max набрал 110 баллов, в видеосъемке — 96 баллов. Общая оценка — 105 баллов.

В DxOmark заявили, что «iPhone Xs Max оснащается одной из лучших мобильных камер, которые мы когда-либо тестировали. Во многих аспектах аппарат заметно улучшился в сравнении с прошлогодним iPhone X».

«Возможности фото и видеосъемки при ярком свете превосходны, отличаются широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Автофокус и система стабилизации работают быстро и эффективно, и в целом камера стабильно обеспечивает хорошие результаты», — говорится в отчете DxOmark.

Из минусов — чуть более заметный шум на снимках при съемке в условиях недостаточной освещенности, чем в других флагманских устройствах. Кроме того, режим с зуммированием фотографий проигрывает основному конкуренту в лице Huawei P20 Pro.

Смотрите, сколько у нас стоит Huawei P20 Pro, занявший первое место в рейтинге:

 
 
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Специалисты DxOmark заявили, что "iPhone Xs Max оснащается одной из лучших мобильных камер, которые мы когда-либо тестировали".
 
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