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В Беларуси картошку, морковь и яблоки отправили «на зимовку»
03.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Жители Беларуси не останутся без свежих
Перед заготовкой овощи и фрукты отбирают по внешнему виду – выбирают самые красивые. Затем тестируют на наличие радионуклидов и нитратов. А вот на соли тяжелых металлов, пестициды, токсичные элементы продукцию тестирует сам поставщик.
В этом году на зимовку отправят 15 тысяч тонн картофеля и более 20 тысяч тонн других овощей и фруктов. Для каждого свой срок хранения и свои способы закладки. Картофель помещают в вентилируемые камеры, а яблоки – в холодильные и газовые.
Все это позволяет сохранить овощи без дополнительной обработки химикатами. Сотрудники хранилища продолжают работать, даже когда все склады заполнены. Если одно яблоко начнет портиться, пропадет весь контейнер.
Часть продукции отправят на прилавки минских магазинов. Остальное для детских садов, школ и больниц. Они не будут нуждаться в свежих овощах и фруктах до следующего урожая. Закладку овощей и фруктов в стране завершат к середине ноября.
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Перед заготовкой овощи и фрукты отбирают по внешнему виду – выбирают самые красивые.
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