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В Беларуси картошку, морковь и яблоки отправили «на зимовку»

03.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Жители Беларуси не останутся без свежих овощей и фруктов. Картофель, морковь и яблоки отправляют «на зимовку», передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Перед заготовкой овощи и фрукты отбирают по внешнему виду – выбирают самые красивые. Затем тестируют на наличие радионуклидов и нитратов. А вот на соли тяжелых металлов, пестициды, токсичные элементы продукцию тестирует сам поставщик. 

«Он должен всю партию свою проверить выборочно. А мы здесь еще делаем входной контроль», – рассказала заведующая лабораторией Наталья Булыга. 

В этом году на зимовку отправят 15 тысяч тонн картофеля и более 20 тысяч тонн других овощей и фруктов. Для каждого свой срок хранения и свои способы закладки. Картофель помещают в вентилируемые камеры, а яблоки – в холодильные и газовые. 

«Здесь и температура, и влажность, и состав газовой среды. Это необходимо, чтобы сначала замедлить процессы жизнедеятельности яблок, а потом уже к весне их можно было оттуда взять», – отметила начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Мингорисполкома Алла Сергеева.

Все это позволяет сохранить овощи без дополнительной обработки химикатами. Сотрудники хранилища продолжают работать, даже когда все склады заполнены. Если одно яблоко начнет портиться, пропадет весь контейнер. 

«Ежедневно проверяется температурно-влажностный режим. За этим тоже мы следим регулярно», – сказала заместитель директора предприятия Галина Райчук. 

Часть продукции отправят на прилавки минских магазинов. Остальное для детских садов, школ и больниц. Они не будут нуждаться в свежих овощах и фруктах до следующего урожая. Закладку овощей и фруктов в стране завершат к середине ноября.



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Перед заготовкой овощи и фрукты отбирают по внешнему виду – выбирают самые красивые.
 
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