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Литовским пешеходам запретят на переходах говорить по мобильному

03.10.2018 17:28 — Разное | UDF  
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DELFI / Domantas Pipas
Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по мобильному телефону на пешеходных переходах, водители должны будут уступать дорогу и тем пешеходам, которые стоят у перехода.

Правительство Литвы 3 октября утвердило соответствующие поправки к правилам дорожного движения.

Согласно принятым решениям, пешеходы во время перехода через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".

Водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоящих у пешеходного перехода пешеходов.

В числе новшеств – водителям запрещается выезжать на пешеходный переход, пока пешеход не ушел за пределы полосы движения автомобиля, согласно рекомендациям, водители, объезжая или обгоняя велосипедистов должны держаться от них на расстоянии не менее 1 м (при скорости 50 км/ч) или 1,5 м (при скорости выше 50 км/ч).

 
 
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А водители должны будут уступать дорогу и тем пешеходам, которые стоят у перехода.
 
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