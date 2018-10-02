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Тысяча кустов хризантем украсят центр Минска
Всего закуплено 1 015 хризантем красного, белого, желтого и оранжевого цвета.
Они украсят территории возле стелы «Минск – город-герой», парк Победы, зеленые зоны у гостиницы «Планета», ратуши, на пр. Победителей, ул. Ленина и другие центральные места столицы.
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Всего закуплено 1 015 хризантем красного, белого, желтого и оранжевого цвета.
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