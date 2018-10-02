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Вагон поезда Гродно-Краков отцепили на границе, найдя аномальное количество контрабандных сигарет

03.10.2018 16:59 — Разное | UDF  
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2 октября польская таможня сообщила, что международный поезд Гродно—Белосток—Варшава—Краков был вынужден отправиться с границы в уменьшенном составе. От поезда прибывшего из Беларуси полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52,2 тысяч сигарет, сообщает euroby.info.

Преступники не просто спрятали сигареты под самым потолком одного из вагонов. Панель потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на шурупах со скрученными и спиленными головками, что существенно осложнило демонтаж потолка.

Вагон, где нашли контрабанду, оставили на границе, чтобы разобрать его и конфисковать сигареты. А пассажирам пришлось уплотняться по другим вагонам.

Вагон поезда Гродно-Краков отцепили на границе, найдя аномальное количество контрабандных сигарет

 
 
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От поезда прибывшего из Беларуси полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52,2 тысяч сигарет.
 
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