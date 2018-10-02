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Вагон поезда Гродно-Краков отцепили на границе, найдя аномальное количество контрабандных сигарет
Преступники не просто спрятали сигареты под самым потолком одного из вагонов. Панель потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на шурупах со скрученными и спиленными головками, что существенно осложнило демонтаж потолка.
Вагон, где нашли контрабанду, оставили на границе, чтобы разобрать его и конфисковать сигареты. А пассажирам пришлось уплотняться по другим вагонам.
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От поезда прибывшего из Беларуси полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52,2 тысяч сигарет.
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