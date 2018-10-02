Вау-эффект: как доказать работодателю, что вы лучший кандидат?

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В последнее время работодателей все меньше волнует ваше образование и даже опыт работы.

Без образования, зато волонтер

В последнее время работодателей все меньше волнует ваше образование и даже опыт работы. То, что действительно всех интересует, — это ваши кейсы. Какие новшества вы привнесли в работу компании, какими своими достижениями особенно гордитесь, что такого вы совершили, про что можно было бы сказать «вау». Сейчас в тренде «свершения» не только в рабочей сфере — может, вы написали отличную книгу, были волонтером на чемпионате мира по футболу и получили благодарственное письмо от иностранной делегации или выкопали колодец, которым пользуется вся деревня. Что это значит для работодателя? То, что вы человек с активной жизненной позицией, драйвер, который не сидит на месте и стремится улучшать жизнь вокруг себя. Зачастую это оказывается гораздо ценнее, чем диплом престижного вуза или просиживание штанов в офисе известной компании.

Соцсети вместо рекрутинг-сервиса

Следующий важный момент — забудьте про сервисы по поиску работы. Там вы всего лишь один из многих и вынуждены конкурировать с сотней других кандидатов. В этом нет совершенно никакого смысла. Однажды я общался на тему найма с руководителем группы издательств. Шутки ради мой знакомый показал мне аккаунт своей компании на hh.ru. На каждую позицию — 100 и более присланных резюме, и это с учетом того, что компания далеко не лидер своего рынка и известна лишь узкому кругу людей. «Я даже их все прочитать не успею», — признался он.

Проблема таких сервисов еще и в том, что у компании может просто не оказаться вакансий по вашему профилю. Это, впрочем, совсем не означает, что такой человек, как вы, ей не нужен. Они просто об этом не догадываются. Однажды от предпринимателя и бизнес-ментора Евгения Воликова я услышал вот какую историю: «Когда мы ездили на переговоры с клиентом, я всегда брал с собой одного человека. Как сейчас помню, звали его Роман. Он вроде бы ничего особого не делал, просто присутствовал рядом и иногда вставлял в разговор свои пять копеек. Но эти слова были настолько вескими и он обладал такой притягательной аурой, что при нем даже с самыми сложными клиентами все сделки заключались в момент. Разумеется, я щедро оплачивал его услуги».

Лучший способ выйти на компанию, которая вас интересует, — социальные сети, прежде всего Facebook и Linkedin. Зайдите на сайт компании, найдите человека, который отвечает за работу вашего отдела или другого сотрудника, принимающего ключевые решения, отыщите его в соцсетях и обратитесь лично. Сумеете его убедить — есть вероятность, что на собеседование вы отправитесь сразу к нему, минуя HR-отдел.

Реклама самого себя

Есть масса других нестандартных способов заявить о себе потенциальному работодателю. Не так давно интернет обошла история про предприимчивого Алека Браунштейна, который хотел устроиться в одно из престижных рекламных агентств. Он предположил, что руководителям время от времени бывает интересно, что пишут о них в интернете и заказал соответствующую рекламу в Google. Когда владелец компании набирал в поиске свое имя, то первым делом видел объявление «Привет! Почему бы вам не взять меня на работу». Это сработало. На Алека обратили внимание и предложили сотрудничество.

Фейлим Мак, специалист по маркетингу, оплатил билборд в центре города с огромной надписью «Спасите меня от эмиграции» и ссылками на свои социальные сети. В течение недели он получил множество откликов от неравнодушных людей. Кто-то пишет резюме в стихах или отправляет его на берестяной грамоте. Очень хорошо работает нетворкинг — соберите информацию, чем увлекается ваш будущий начальник, на каких тусовках бывает, и попробуйте поймать его там, в неформальной обстановке.

Но самый лучший способ — сделать так, чтобы не вы бегали за своим работодателем, а он за вами. И тут на помощь приходят те самые кейсы, о которых я уже говорил. Сделайте что-то большое в своей сфере, о чем все будут говорить, добейтесь какого-то существенного прорыва, обратите на себя внимание. После успешной кампании с выборами в муниципальные депутаты Максим Кац в своем твиттере писал: «Еще никогда мне не поступало столько предложений о работе». Организуйте что-нибудь яркое, возглавьте какое-нибудь движение, соберите единомышленников, добейтесь результата, и на вас обязательно обратят внимание.

Еще один вариант — завести профессиональный блог, где можно делиться своим видением тех или иных процессов, происходящих в вашей сфере. Блог решает сразу несколько задач. Во-первых, вы подтверждаете свою квалификацию: это не просто сухие строчки в резюме, люди видят, что вы обладаете реальными знаниями. Во-вторых, это новые знакомства с коллегами, которые могут пригласить к себе. Наконец, вы можете рассказать о своем блоге представителям СМИ и в случае успеха писать материалы для издания с многомиллионной аудиторией, а впоследствии и вовсе издать книгу на основе собственных записей.

Есть немало примеров, когда блогеры добивались серьезных карьерных успехов. Так, автор sports.ru Михаил Миранович возглавил отдел анализа и статистики ФК «Краснодар». Слава Сэ и Марта Кетро стали достаточно известными писателями, их регулярно приглашают участвовать в тех или иных коммерческих проектах. Badcomedian и Юрий Дудь входят в топ блогеров Youtube и зарабатывают на рекламе столько, что классическая работа им, пожалуй, теперь и вовсе без надобности.

Если вас пригласили на собеседование, приходите сразу с готовым планом действий: что вы будете делать, получив эту должность. Почти наверняка вас спросят об этом и так и предложат подготовить план к следующей встрече. А тут и готовить ничего не нужно — вот он! Это многое скажет о вашей мотивации и приятно удивит руководителя. А после интервью напишите письмо о своих впечатлениях от собеседования и поблагодарите за такую возможность — подобное внимание всегда льстит.

Forbes.ru