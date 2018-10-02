Под Минском началось строительство храма на деньги российского миллиардера Гуцериева

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси, Павел совершил в среду чин на основание православного храма святого пророка Иоанна Предтечи в агрогородке Шершуны (Минский район), сообщили в компании "Сертус Авиа", которая является застройщиком объекта.

Храм строится на средства российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

"В рамках традиционного церковного обряда Митрополитом Павлом заложен камень и памятная грамота", - проинформировал застройщик.

Как сообщалось, архитектурное решение храма выполнено в уникальном для Беларуси древне-византийском стиле, в помещении смогут находиться одновременно около 150 прихожан. Окончание строительства запланировано на вторую половину 2019 года.

Комплекс будет включать в себя здания храма, причтовый дом, детскую площадку, а также места для отдыха прихожан.

Ожидается, что новый храм смогут посещать православные верующие из более чем 25 прилегающих населенных пунктов.

Российский предприниматель М.Гуцериев - N24 в списке Forbes (состояние, по оценке Forbes $4,8 млрд.) - является одним из наиболее крупных инвесторов в экономику Беларуси.