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Житель Мичуринска установил рекорд России и Европы по катанию на колесе обозрения

03.10.2018 16:59 — Разное | Интерфакс  
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Экспертная комиссия зарегистрировала рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения, его установил мичуринский спортсмен, блогер и экстремал Антон Каплин, сообщает в среду пресс-служба администрации Мичуринска (Тамбовская область).

"Мичуринец провел в кабине аттракциона более 12 часов. За это время колесо обозрения сделало более 100 оборотов", - отмечает пресс-служба.

Российское агентство по регистрации рекордов выдало А.Каплину Сертификат Рекорда России.

А.Каплин катался на колесе обозрения 22 сентября, в день города Мичуринска, в местном Парке культуры и отдыха.

 
 
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Экспертная комиссия зарегистрировала рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения, его установил мичуринский спортсмен, блогер и...
 
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