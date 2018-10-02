Житель Мичуринска установил рекорд России и Европы по катанию на колесе обозрения

Экспертная комиссия зарегистрировала рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения, его установил мичуринский спортсмен, блогер и экстремал Антон Каплин, сообщает в среду пресс-служба администрации Мичуринска (Тамбовская область).

"Мичуринец провел в кабине аттракциона более 12 часов. За это время колесо обозрения сделало более 100 оборотов", - отмечает пресс-служба.

Российское агентство по регистрации рекордов выдало А.Каплину Сертификат Рекорда России.

А.Каплин катался на колесе обозрения 22 сентября, в день города Мичуринска, в местном Парке культуры и отдыха.