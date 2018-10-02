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Житель Мичуринска установил рекорд России и Европы по катанию на колесе обозрения
Экспертная комиссия зарегистрировала рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения, его установил мичуринский спортсмен, блогер и экстремал Антон Каплин, сообщает в среду пресс-служба администрации Мичуринска (Тамбовская область).
"Мичуринец провел в кабине аттракциона более 12 часов. За это время колесо обозрения сделало более 100 оборотов", - отмечает пресс-служба.
Российское агентство по регистрации рекордов выдало А.Каплину Сертификат Рекорда России.
А.Каплин катался на колесе обозрения 22 сентября, в день города Мичуринска, в местном Парке культуры и отдыха.
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Экспертная комиссия зарегистрировала рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения, его установил мичуринский спортсмен, блогер и...
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