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Грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. В Минске закрыли подпольное казино

03.10.2018 17:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ставок больше нет. В Минске «накрыли» подпольное казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его взяли штурмом оперативники финансовой милиции ночью в самый разгар игры.

Грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. В Минске закрыли подпольное казино

На протяжении трех лет двое жителей столицы пытались замаскировать свой бизнес под спортивные турниры. В свою очередь, ценителям азарта предлагалось сыграть в покер на деньги. Среди участников, в основном, – заядлые игроки из России. Как выяснилось, вход в казино был открыт только для избранных.

Грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. В Минске закрыли подпольное казино

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области:
Участники привлекались с использованием социальной сети, в частности, была создана специальная группа.

Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса у казино не было. Соответственно, деятельность по оказанию такого рода услуг являлась незаконной.

По предварительным данным, сумма полученного дохода от занятия незаконной предпринимательской деятельностью, составляет более 50 тысяч рублей.

В отношении владельцев и персонала подпольного казино сейчас проводятся проверки. Они задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если оно дойдет до суда, то подозреваемым грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Деятельность незаконного казино была пресечена в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ставок больше нет. В Минске «накрыли» подпольное казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его взяли штурмом оперативники финансовой...
 
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