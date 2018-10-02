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«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

03.10.2018 17:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 3 октября иностранную делегацию принимали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стране восходящего солнца создана специальная ассоциация, которая курирует вопросы торговли с бывшими республиками Советского Союза. Ее руководитель вместе с внушительной группой бизнесменов сейчас находится в Минске

«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

В ассоциацию входят различные торговые, страховые компании, предприятия, банки, промышленные ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, местные органы самоуправления.

Партнеры подчеркивают: уровень двусторонних отношений далек от возможного. Внешнеторговый оборот в 2018 году превысил лишь 80 миллионов долларов. Из представленных в Беларуси компаний с участием иностранного капитала лишь пять из Японии.

«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Уровень сложившихся отношений по бизнесу, совместным проектам и торговле совсем не соответствует потенциалу, который могли бы найти две наши прекрасные страны.

Зная авторитет вашей организации, готов оказывать содействие не только сегодня – постоянно сопровождать наше сотрудничество, чтобы продвигать реальные проекты.

«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

Сигеру Мураяма, глава японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами:
Экономическая структура наших стран очень схожа. Также я бы хотел отметить, что у вас выгодное географическое положение: вы соседствуете с Россией и Европейским союзом. Поэтому вашу страну можно рассматривать как транспортную точку между логистическими путями по перевозке товаров или продукции из этих стран.

«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота

Стороны уверены, что нынешняя встреча – лишь первый шаг в установлении крепких экономических отношений между Беларусью и Японией. В рамках визита гости пообщаются с деловыми кругами, а также посетят ряд предприятий и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии: делегация из этой страны с визитом в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 октября иностранную делегацию принимали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Стране восходящего солнца создана...
 
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