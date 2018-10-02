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«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота
Новости Беларуси. 3 октября иностранную делегацию принимали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Стране восходящего солнца создана специальная ассоциация, которая курирует вопросы торговли с бывшими республиками Советского Союза. Ее руководитель вместе с внушительной группой бизнесменов сейчас находится в Минске.
В ассоциацию входят различные торговые, страховые компании, предприятия, банки, промышленные ассоциации, агентства по перевозке пассажиров и грузов, местные органы самоуправления.
Партнеры подчеркивают: уровень двусторонних отношений далек от возможного. Внешнеторговый оборот в 2018 году превысил лишь 80 миллионов долларов. Из представленных в Беларуси компаний с участием иностранного капитала лишь пять из Японии.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Зная авторитет вашей организации, готов оказывать содействие не только сегодня – постоянно сопровождать наше сотрудничество, чтобы продвигать реальные проекты.
Сигеру Мураяма, глава японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами:
Стороны уверены, что нынешняя встреча – лишь первый шаг в установлении крепких экономических отношений между Беларусью и Японией. В рамках визита гости пообщаются с деловыми кругами, а также посетят ряд предприятий и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».
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«Экономическая структура наших стран очень схожа». Беларусь рассчитывает на рост инвестиций из Японии и увеличение взаимного товарооборота
Новости Беларуси. 3 октября иностранную делегацию принимали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Стране восходящего солнца создана...
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