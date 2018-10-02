|
Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт
Новости Беларуси. 3 октября в Минске рассекретили три наряда, в которых представительница Беларуси предстанет на международном конкурсе «Мисс мира-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синева озер в воланах и кружевах, аутентичная строчка в небесно-голубой вышивке, декоративная имитация пшеничных колосьев из камней и соцветия васильков. Современная интерпретация скорее сценического национального белорусского костюма в стиле культовой «сувенирной куклы». Наряд, аксессуары и обувь создали белорусские дизайнеры.
Колоритный выход, когда конкурсантки из всех стран представляют национальный образ, – один из самых зрелищных этапов смотра красоты: здесь участницы демонстрируют ключевые элементы культуры своей страны.
Дарья Мугако, дизайнер:
Материалы мы выбрали, в основном, наших белорусских производителей. Казалось бы, это невозможно – но это на самом деле возможно. Мы взяли лен, который везде по всему миру очень известен. Он смотрится достойно. Мы его специально обработали, чтобы он имел форму и не мялся.
Мария Василевич, мисс Беларусь-2018:
3 октября впервые состоялся показ-дефиле дизайнерского вечернего платья, в котором Мария Василевич выйдет на мировые подмостки в номинации «Мисс топ-модель». Элегантное роскошное черное платье из тюля и тафты расшито зеленой вышивкой и украшено бисером. А вот наряд для финального выхода сохранит интригу до конца. Пока представлен только эскиз и материал.
Игривая материя, уверяет брендовый дизайнер, во время шоу будет раскрываться, переливаясь и меняя оттенки. Эта сложная ткань, напоминающая чешую белорусской ундины, создаст ослепительный эффект.
Анастасия Королёва, администратор дизайн-студии моды Юлии Латушкиной:
Напомним, Беларусь на одном из самых старейших и престижных международных конкурсов «Мисс мира-2018», финал которого пройдет 8 декабря в Китае, представит обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 октября в Минске рассекретили три наряда, в которых представительница Беларуси предстанет на международном конкурсе «Мисс мира-2018», сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)