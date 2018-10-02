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Актрису из фильмов про Железного человека и Людей Икс оштрафовали на 70 миллионов долларов

03.10.2018 17:59 — Разное | Tut.by  
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Фань Бинбин — одна из самых популярных китайских актрис, она снималась и в Голливуде: в «Железный человек 3» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Сегодня Фань призналась в том, что уклонялась от уплаты налогов, за это ее оштрафовали на 70 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Фань Бинбин призналась в том, что уклонялась от уплаты налогов, за это ее оштрафовали на 70 миллионов долларов.
 
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