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Актрису из фильмов про Железного человека и Людей Икс оштрафовали на 70 миллионов долларов
Фань Бинбин — одна из самых популярных китайских актрис, она снималась и в Голливуде: в «Железный человек 3» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Сегодня Фань призналась в том, что уклонялась от уплаты налогов, за это ее оштрафовали на 70 миллионов долларов.
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Фань Бинбин призналась в том, что уклонялась от уплаты налогов, за это ее оштрафовали на 70 миллионов долларов.
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