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Более 100 человек откликнулись на конкурс телеканала «Беларусь 1»
03.10.2018 18:15 — Разное | Аргументы и факты
В сентябре креаторы проекта предложили пользователям Интернета вместе составить фотоальбом из школьных снимков. Путем голосования были определены призеры конкурса, один из которых стал гостем прямого эфира!
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«Впереди наших подписчиков ждут новые конкурсы и розыгрыши. Мы всегда стараемся поощрить самых активных участников. Кроме того, один из бонусов, который получает победитель - возможность побывать в прямом эфире «Беларусь 1» – дерзайте!», - отметила PR-менеджер проекта «День в большом городе» Ирина ЯБЛОНСКАЯ.
Больше информации – на официальных страничках ток-шоу в соцсетях
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Для проекта «День в Большом городе» стало традицией проводить конкурсы для подписчиков в социальных сетях.
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