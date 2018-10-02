Более 100 человек откликнулись на конкурс телеканала «Беларусь 1»

В сентябре креаторы проекта предложили пользователям Интернета вместе составить фотоальбом из школьных снимков. Путем голосования были определены призеры конкурса, один из которых стал гостем прямого эфира!

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«Впереди наших подписчиков ждут новые конкурсы и розыгрыши. Мы всегда стараемся поощрить самых активных участников. Кроме того, один из бонусов, который получает победитель - возможность побывать в прямом эфире «Беларусь 1» – дерзайте!», - отметила PR-менеджер проекта «День в большом городе» Ирина ЯБЛОНСКАЯ.

Больше информации – на официальных страничках ток-шоу в соцсетях Instagram @dvbg_belarus1 и Facebook (Ток-шоу «День в большом городе») .