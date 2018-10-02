В галерее «Ў» откроется выставка про историю современного искусства Беларуси

16 октября в галерее «Ў» откроется масштабная выставка-исследование истории современного искусства Беларуси за последние 30 лет. Сначала ее показали в Польше и Украине, а теперь она дошла и до нашей страны, о чем радостно написала Анна Чистосердова на своей странице в Facebook.

Онлайн-коллекция состоит из 150 произведений, которые отобрали после опроса 35 экспертов в области беларуского искусства. А для выставки в галерее выбрали 40 из них. В 2015 году выставка проводилась в Польше, в 2016 ее приняла Украина. Киевская экспозиция вошла в топ-10 выставок современного искусства Восточной и Центральной Европы по версии Art Guide East.

Всего на выставке будет больше двухсот экспонатов: документальные фото, исследовательские эссе, оригинальные работы беларуских художников. Организаторы обещают большую медиапрезентацию, в которой покажут оригинальные видеоработы более двадцати авторов, редкие документальные видео выступлений и художественных акций, а также уникальные реконструкции инсталляций в масштабе один к одному.

На странице мероприятия в Facebook указано: «ZBOR – гэта выставачны праект, у аснову якога лягла даследчыцкая дзейнасць платформы KALEKTAR, якая была створана групай мастакоў і куратараў у 2014 годзе дзеля вывучэння і захавання найноўшых працэсаў і тэндэнцый у сучасным мастацтве Беларусі і якая ў далейшым мела вынікам анлайн збор найноўшага беларускага мастацтва».