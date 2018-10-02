Vandrouki: авиакомпания AZAL поссорилась с «Белавией» и больше не будет летать в Беларусь

Vandrouki рассказали , ссылаясь на свои анонимные источники, о конфликте между азербайджанской авиакомпанией AZAL и «Белавией», из-за которого первая перестанет летать в Беларусь. Причина проста – «Белавиа» не пустила лоукост-дочку AZAL в нашу страну.

Указано, что источник пожелал остаться анонимным, потому что «ему тут еще работать». Его слова косвенно подтверждают анонимы из «Белавиа».

История конфликта

Для начала уточним, что по закону любой авиакомпании для полетов в Минск и из его нужно согласовать минимальную цену полета с беларуским перевозчиком, работающим на этой линии (с «Белавиа»).

Авиакомпания AZAL хотела запустить на зиму свою лоукост-дочку Buta Airways из Минска в Баку и обратно. У них меньше самолеты, агрессивный маркетинг, нет включенного бесплатного багажа и бесплатного питания на борту. Это единственный способ для AZAL сохранить рейсы и стыковки через Баку на зимний сезон в Минск и не потерять деньги.

Об этом сообщили компании «Белавиа». В июне 2018 года, в выходные азербайджанской культуры, Игорь Ч. лично полетел в Баку на переговоры. Там остро встал вопрос минимальной цены: топ-менеджер беларуской компании был категорически цены в 29-39 евро за полет в одну сторону из Минска в Баку.

В результате авиакомпания AZAL взяла паузу, чтобы все обдумать, и теперь решила полностью прекратить выполнение полетов Минск-Баку на зимний сезон. Насчет летнего сезона решение еще не принято.

Также есть информация, что топ-менеджер «Белавиа» не согласился на цену даже в 59 евро.