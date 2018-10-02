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Финансирование беларуских школ будет зависеть от количества учеников. Что делать сельским школам?

03.10.2018 17:29 — Разное | KYKY  
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С 1 января беларуским школам хотят изменить метод финансирования – их бюджеты будут зависеть от количества учеников, пишет БелТА с ссылкой на представителя Министерства образования Наталью Криволапову.

По ее словам, это обеспечит справедливость и прозрачность финансирования: «Каждая школа получит бюджетные средства в зависимости от количества учащихся в ней. При этом никакой оптимизации не предусматривается, здесь произойдет просто перераспределение финансовых средств. Сейчас у нас существует сметное финансирование: расчет зарплаты идет от количества классов в школе и никак не зависит от количества учащихся в ней, а в классе может быть и 30, и 15, и 5 человек. Финансирование, зависящее от количества учеников, поставит учреждения образования в равные условия».

Сельские школы

У Виктории Оноховой-Журавлёвой возник справедливый вопрос к нововведению: «Что будет с сельскими школами?» Она вопросительно указала целый ряд возможных ответов:

  • Их закроют из-за недостатка финансирования?
  • Обеспечат подвоз, вложив дополнительные средства в организацию транспортной инфраструктуры?
  • Малокомплектные раскидают по соседним школам?
  • В классах будет 30+ учеников? И в первых классах в том числе?
  • Освободившиеся помещения чем займут? Сдадут в аренду?

 
 
Ссылка на источник 24
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С 1 января беларуским школам хотят изменить метод финансирования – их бюджеты будут зависеть от количества учеников, пишет БелТА с ссылкой на...
 
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