Финансирование беларуских школ будет зависеть от количества учеников. Что делать сельским школам?

С 1 января беларуским школам хотят изменить метод финансирования – их бюджеты будут зависеть от количества учеников, пишет БелТА с ссылкой на представителя Министерства образования Наталью Криволапову.

По ее словам, это обеспечит справедливость и прозрачность финансирования: «Каждая школа получит бюджетные средства в зависимости от количества учащихся в ней. При этом никакой оптимизации не предусматривается, здесь произойдет просто перераспределение финансовых средств. Сейчас у нас существует сметное финансирование: расчет зарплаты идет от количества классов в школе и никак не зависит от количества учащихся в ней, а в классе может быть и 30, и 15, и 5 человек. Финансирование, зависящее от количества учеников, поставит учреждения образования в равные условия».

Сельские школы

У Виктории Оноховой-Журавлёвой возник справедливый вопрос к нововведению: «Что будет с сельскими школами?» Она вопросительно указала целый ряд возможных ответов:

Их закроют из-за недостатка финансирования?

Обеспечат подвоз, вложив дополнительные средства в организацию транспортной инфраструктуры?

Малокомплектные раскидают по соседним школам?

В классах будет 30+ учеников? И в первых классах в том числе?

Освободившиеся помещения чем займут? Сдадут в аренду?