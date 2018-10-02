9 октября в Ганцевичах выступит группа «БЕЗ БИЛЕТА»!

В Ганцевичи едет группа «БЕЗ БИЛЕТА»!





О ГРУППЕ

СПРАВКА «СП»:

Группа «Без Билета» образована в Минске в 1999 году. Изначально (1999-2002, период альбома «На неба») коллектив исполнял фолк-рок (на белорусском) и инди-рок с элементами психоделики (на русском). Позже (с 2002-2003 года) фолк-рок ушел из репертуара вместе с белорусским языком (за исключением хита «Мая краіна Беларусь»), основной упор стал делаться на вдохновленный более современными британскими коллективами инди-рок (2003-2006, период альбома «Narisovana»). В 2007 году группа выпустила более мэйнстримовый альбом «Кино», где основными влияниями стали поп-рок и альт-поп.

Один из главных музыкальных коллективов у себя на родине, танцевальные романтики Без Билета создают настроение жаркой вечеринки с одинаковым успехом во Дворце спорта и в небольшом клубе. Выступления парней славятся неповторимой атмосферой всеобщей любви с танцами и хоровым пением. Группа проповедует собственный стиль и образ жизни — зажигательный смарт-поп с привкусом моря.



Крупнейший сольный концерт Без Билета проходил в 2015-м в «Минск-Арена» и собрал 8000 зрителей, а в рамках недавнего кругосветного путешествия выступления прошли на различных площадках от Владивостока до острова Пасхи, где каждый раз группа покоряла самую разную публику своей мелодичностью и энергетикой.



ЧТО УСЛЫШАТ ЗРИТЕЛИ В ГАНЦЕВИЧАХ?

На концерте в Ганцевичах коллектив представит свой новый альбом «Маяк».

О НОВОМ АЛЬБОМЕ ГРУППЫ

«Постоянные герои наших песен те же. Это моря, маяки, корабли, берега, и вообще Планета Земля и вся Вселенная, — рассказывает Виталий Артист. — Однако альбом вышел особенный по всем пунктам. Мы впервые писали его в «творческой лаборатории», в загородном доме, все вместе, и писали в очень короткие сроки. В целом по ощущениям «Маяк» стал более танцевальным и более глубоким по смыслу, чему мы очень рады.

В альбом вошли 11 треков, написанных летом 2017 года. В поисках новых решений музыканты поселились в загородном доме у озера, полностью посвятив себя сочинению вдали от суеты цивилизации.

«Пластинка заметно отличается и по звучанию, и по содержанию, — делится Таня Кушнер. — Ведь тут смешались вкусы и картины мира всех нас, в том числе и состояния тех дней, когда мы были прошиблены этим необыкновенным космическим столбом. Мы просто записали все, что приходило и все, что мы чувствовали тогда. За сочинением альбома наблюдала съемочная группа Медиакуб Продакшн, благодаря чему в любой момент теперь можно проникнуть в атмосферу рождения песен в документальном фильме «Пыльный ветер». Он очень живой и настоящий, с маленькими драмами и всеми тонкими материями, составляющими наш новый любимый альбом.

Группа «Без Билета»

приглашает всех на свой концерт,

который состоится 9 октября в городском Доме культуры г. Ганцевичи

Начало: 18.00

По вопросам приобретения билетов

обращайтесь по тел. 2-17-27

(ГДК г. Ганцевичи)





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