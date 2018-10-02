Российские сенаторы одобрили закон о пенсионной реформе

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Как сообщает INTERFAX.RU , за этот закон проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

пенсию , для мужчин составит 42 года, для женщин – 37 лет. Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на, для мужчин составит 42 года, для женщин – 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.