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Российские сенаторы одобрили закон о пенсионной реформе

03.10.2018 17:39 — Разное | Myfin  
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Российские сенаторы одобрили закон о пенсионной реформе
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как сообщает INTERFAX.RU, за этот закон проголосовали 149 сенаторов, против - пятеро, трое воздержались.

Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.

Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин – 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

 
 
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В России Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и до 60 для...
 
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