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Российские сенаторы одобрили закон о пенсионной реформе
Как сообщает
Поэтапное повышение (ежегодно на один год) будет проводиться в течение переходного периода с 2019 года по 2023 год.
Согласно закону, стаж, который дает право на досрочный выход на
Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Норма об индексации пенсий неработающим пенсионерам направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.
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В России Совет Федерации одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет до 65 для мужчин и до 60 для...
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