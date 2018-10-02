﻿ Пропорциональное регулирование, поведенческий надзор, технологии - на MFO Russia Forum 10 октября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропорциональное регулирование, поведенческий надзор, технологии - на MFO Russia Forum 10 октября

03.10.2018 17:52 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Пропорциональное регулирование, поведенческий надзор, технологии - на MFO Russia Forum 10 октября
MFO Russia Forum

Итак, теперь обо всем подробнее.

Знакомьтесь. Спикеры от регулятора:

На Стратегической сессии Форума Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, поделится ключевыми акцентами Концепции пропорционального регулирования на рынке МФО.

Сергей Колганов, начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, выступит на тему «Кредиторы в поле зрения поведенческого надзора».

Алексей Чирков, начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, расскажет об изменениях в регулировании и новеллах взаимодействия с заемщиком.

Пропорциональное регулирование, поведенческий надзор, технологии - на MFO Russia Forum 10 октября

Подробности выступлений спикеров от Банка России читайте на сайте http://forum-mfo.ru/proporcionalnoe-regulirovanie-povedencheskij-nadzor/

  • Мастер-класс заместителя директора Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России

В течение полуторачасового мастер-класса представитель регулятора ответит на конкретные вопросы по работе на Едином плане счетов, собранные сотрудниками СРО «МиР» в процессе консультирования МКК и МФК.

Какие вопросы будут обсуждаться в ходе учебной сессии, как заранее задать свой вопрос регулятору по переходу на ЕПС, узнайте на сайте http://forum-mfo.ru/master-klass-po-eps-ot-banka-rossii/

Спикеры со стороны рынка:

На Стратегической сессии Форума Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА, поделится кратким обзором макроэкономических тенденций, представит расширенные итоги пилотного исследования деятельности компаний микрофинансового сектора за первое полугодие 2018 года и расскажет о новациях в планируемом рэнкинге по итогам III кв. 2018.

Надежда Димченко, руководитель Управления по разработке клиентских продуктов и сервисов МФК «МигКредит», выступит на тему "Космические скорости МФО: деньги за секунду" на сессии «Эффективность бизнес-процессов».

В ходе сессии «Маркетинг МФО» генеральный директор МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» Наталья Рехтина расскажет, как добиться, чтобы заёмщики благодарили за работу, отзывались о некоммерческих МФО позитивно и с радостью рекомендовали своим знакомым.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 октября 2018 стартует MFO RUSSIA FORUM 2018 - крупнейшее мероприятие бизнес-формата в сфере микрофинансирования, в рамках которого руководители профильных подразделений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Vandrouki: авиакомпания AZAL поссорилась с «Белавией» и больше не будет летать в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика