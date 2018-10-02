Пропорциональное регулирование, поведенческий надзор, технологии - на MFO Russia Forum 10 октября



MFO Russia Forum

Итак, теперь обо всем подробнее.

Знакомьтесь. Спикеры от регулятора:

На Стратегической сессии Форума Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, поделится ключевыми акцентами Концепции пропорционального регулирования на рынке МФО.

Сергей Колганов, начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, выступит на тему «Кредиторы в поле зрения поведенческого надзора».

Алексей Чирков, начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, расскажет об изменениях в регулировании и новеллах взаимодействия с заемщиком.





Подробности выступлений спикеров от Банка России читайте на сайте http://forum-mfo.ru/proporcionalnoe-regulirovanie-povedencheskij-nadzor/

Мастер-класс заместителя директора Департамента регулирования бухгалтерского учета Банка России

В течение полуторачасового мастер-класса представитель регулятора ответит на конкретные вопросы по работе на Едином плане счетов, собранные сотрудниками СРО «МиР» в процессе консультирования МКК и МФК.

Какие вопросы будут обсуждаться в ходе учебной сессии, как заранее задать свой вопрос регулятору по переходу на ЕПС, узнайте на сайте http://forum-mfo.ru/master-klass-po-eps-ot-banka-rossii/

Спикеры со стороны рынка:

На Стратегической сессии Форума Карина Артемьева, руководитель департамента финансовых рейтингов НРА, поделится кратким обзором макроэкономических тенденций, представит расширенные итоги пилотного исследования деятельности компаний микрофинансового сектора за первое полугодие 2018 года и расскажет о новациях в планируемом рэнкинге по итогам III кв. 2018.

Надежда Димченко, руководитель Управления по разработке клиентских продуктов и сервисов МФК «МигКредит», выступит на тему "Космические скорости МФО: деньги за секунду" на сессии «Эффективность бизнес-процессов».

В ходе сессии «Маркетинг МФО» генеральный директор МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края» Наталья Рехтина расскажет, как добиться, чтобы заёмщики благодарили за работу, отзывались о некоммерческих МФО позитивно и с радостью рекомендовали своим знакомым.