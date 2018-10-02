Домрачева: Я за равноправие, но протестовать с голой грудью не побегу

"Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую давления.





Равноправие — само собой, но все-таки должна существовать какая-то разница между мужчинами и женщинами. Безусловно, способность женщины приносить в мир новых жителей земли — это, наверное, основной дар, который она получает от природы.





Но абсолютно точно знаю, что и в других областях, казалось бы, не женских, женщина способна иногда даже на большее, чем мужчины. И наоборот, некоторые мужчины опережают женщин в предназначенных для них (женщин) социумом профессиях.





А ту грань, которая существует между полами, стирать нельзя, я за женственность, за сильную женственность", — сказала Домрачева.