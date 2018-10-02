Первый зампред Ушачского райисполкома... украл колхозного бычка

«Работники финансовой милиции установили, что первый заместитель председателя Ушачского райисполкома распорядился о хищении бычка с фермы. Он приобрел вакцину для усыпления животного, передал ее должностным лицам сельхозпредприятия, разработал план вывоза бычка с фермы и доставки его в частное крестьянское фермерское хозяйство Ушачского района», — раскрывает подробности Комитет госконтроля.





Первый заместитель председателя Ушачского райисполкома — это Александр Иоскин, отвечавший за сельское хозяйство и продовольствие.













Для своей спецоперации чиновник задействовал работников сельхозпредприятия. Заведующая фермой подбирала бычка и контролировала его доставку, ветеринар усыпил животное, водитель отвез «куда надо».





Стоимость бычка оценили в 1000 рублей. В отношении всей компании возбуждены уголовные дела за хищение с использованием служебных полномочий группой лиц. Наказание — от 2 до 7 лет лишения свободы.





В отношении Иоскина также возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. Он взят под стражу. За хищение бычка ему грозит до 10 лет.





В настоящее время обязанности первого зампреда исполняет другой чиновник.





Любопытно, что у этой истории будет и продолжение: финансовая милиция разыскивает еще 70 голов скота, которые исчезли с того же сельхозпредприятия.



