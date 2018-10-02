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Первый зампред Ушачского райисполкома... украл колхозного бычка

03.10.2018 18:05 — Разное | Партизан  
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История всплыла после проверки одного из сельскохозпредприятий Ушачского района Витебской области.

«Работники финансовой милиции установили, что первый заместитель председателя Ушачского райисполкома распорядился о хищении бычка с фермы. Он приобрел вакцину для усыпления животного, передал ее должностным лицам сельхозпредприятия, разработал план вывоза бычка с фермы и доставки его в частное крестьянское фермерское хозяйство Ушачского района», — раскрывает подробности Комитет госконтроля.

Первый заместитель председателя Ушачского райисполкома — это Александр Иоскин, отвечавший за сельское хозяйство и продовольствие.



Для своей спецоперации чиновник задействовал работников сельхозпредприятия. Заведующая фермой подбирала бычка и контролировала его доставку, ветеринар усыпил животное, водитель отвез «куда надо».

Стоимость бычка оценили в 1000 рублей. В отношении всей компании возбуждены уголовные дела за хищение с использованием служебных полномочий группой лиц. Наказание — от 2 до 7 лет лишения свободы.

В отношении Иоскина также возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. Он взят под стражу. За хищение бычка ему грозит до 10 лет.

В настоящее время обязанности первого зампреда исполняет другой чиновник.

Любопытно, что у этой истории будет и продолжение: финансовая милиция разыскивает еще 70 голов скота, которые исчезли с того же сельхозпредприятия.


 
 
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История всплыла после проверки одного из сельскохозпредприятий Ушачского района Витебской области.
 
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