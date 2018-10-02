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Гуцериев начал строительство храма возле своей "дачи" под Минском

03.10.2018 17:57 — Разное | Партизан  
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Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел совершил чин на основание храма, строящегося на средства Михаила Гуцериева. Об этом говорится в сообщении подконтрольной российскому бизнесмену компании «Сертус Авиа», которая является застройщиком объекта.
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Храмовый комплекс находится в агрогородке Шершуны, недалеко от Минска. Он будет выполнен «в уникальном для Беларуси древневизантийском стиле и предполагает здания храма, причтовый дом, детскую площадку, а также места для отдыха прихожан», говорится в сообщении.

В рамках традиционного церковного обряда митрополитом Павлом заложен камень и памятная грамота.

Завершить строительство комплекса планируется в октябре 2019 года.

Храм строится недалеко от «дачи» Михаила Гуцериева. Точнее, усадьбы с домом приемов, в которую перестроили базу отдыха Управления делами президента Беларуси «Красносельское». «Я клянусь, что построил себе дом на свои личные деньги. А то написали, что это очередная резиденция Лукашенко», — комментировал бизнесмен.

«Однажды президент мне сказал: „Слушай, на балансе Управления делами президента есть база отдыха рядом с озером. Она очень запущенная. У нас нет денег, чтобы ее сделать. А ты тут уже пускаешь корни. Хватит мотаться. С утра прилетел, вечером обратно“. 

Это была база отдыха „Красносельское“, старое здание, которое я купил за деньги, заплатив в бюджет Беларуси. Я сразу не хотел строить большой дом. Но потом, побывав в том месте, а природа там неописуемая, согласился. У меня еще есть обязательство построить рядом церковь для прихожан. Думаю, в следующем году построим. 

Поэтому с этой историей все банально просто. Без задних мыслей. Я хочу связать свое будущее с Беларусью», — пояснил Гуцериев в мартовском интервью TUT.BY.


 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел совершил чин на основание храма, строящегося на средства Михаила Гуцериева. Об этом...
 
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