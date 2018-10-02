Откуда такая жестокость? В Гродно подростки цинично убили дрозда

Девушка вышла из авто посмотреть, что конкретно бросают дети в жилое здание.





«Когда я увидела, что объект, который летел в стену, был явно не мячом и как-то неестественно упал, в голову пришло самое страшное, что это кто-то из животных. Остановившись, я вышла из авто и увидела, что на бетоне лежит мертвая птица. Подростки в этот момент скрылись за домом, который стоит рядом».













Елена описывает, как юноши перебегали перекресток на красный свет и оглядывались, не преследуют ли их.





Девушка сожалеет, что не смогла их остановить и выяснить личности и пообещала, что сделает все, чтобы отыскать хулиганов. Елена собирается посетить ближайшую школу и поговорить с родителями.





Подростков также ищет милиция.





Птица, которую убили подростки, – певчий дрозд, небольшая птица, которая живет в Европе, Малой Азии и Сибири.