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Откуда такая жестокость? В Гродно подростки цинично убили дрозда
Трое парней посреди бела дня издевались над птицей возле дома на улице Огинского, 30. Их заметила местная жительница Елена, которая проезжала рядом.
Девушка вышла из авто посмотреть, что конкретно бросают дети в жилое здание.
«Когда я увидела, что объект, который летел в стену, был явно не мячом и как-то неестественно упал, в голову пришло самое страшное, что это кто-то из животных. Остановившись, я вышла из авто и увидела, что на бетоне лежит мертвая птица. Подростки в этот момент скрылись за домом, который стоит рядом».
Елена описывает, как юноши перебегали перекресток на красный свет и оглядывались, не преследуют ли их.
Девушка сожалеет, что не смогла их остановить и выяснить личности и пообещала, что сделает все, чтобы отыскать хулиганов. Елена собирается посетить ближайшую школу и поговорить с родителями.
Подростков также ищет милиция.
Птица, которую убили подростки, – певчий дрозд, небольшая птица, которая живет в Европе, Малой Азии и Сибири.
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Трое парней посреди бела дня издевались над птицей возле дома на улице Огинского, 30. Их заметила местная жительница Елена, которая проезжала рядом.
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