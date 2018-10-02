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Экс-вице-премьер РФ Дворкович стал главным "шахматистом" мира
Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).
Выборы главы FIDE состоялись в среду в Батуми (Грузия).
Бессменно возглавлявший федерацию с 1995 года Кирсан Илюмжинов был отстранен от должности решением комиссии по этике организации 13 июля.
Ранее он переизбирался президентом FIDE в 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 года.
Илюмжинов был намерен вновь баллотироваться в президенты организации, но после выдвижения Дворковича отказался от этой идеи и высказал ему слова поддержки.
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Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (FIDE).
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