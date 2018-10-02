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У воспитательницы детсада обнаружили 108 литров безакцизного алкоголя
44-летняя минчанка, воспитательница одного из детских садов столицы, перевозила в своем авто 108 литров безакцизной алкогольной продукции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что в своем автомобиле воспитательница перевозила 108 бутылок алкогольной продукции (виски, водка), не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, а также без документов, подтверждающих легальность приобретения.
Общая стоимость составила более 1400 белорусских рублей.
В отношении 44-летней минчанки составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 («Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков») КоАП Республики Беларусь.
Согласно постановлению суда Первомайского района г. Минска 108 литров алкогольной продукции конфискованы и обращены в доход государства. 44-летняя воспитательница подвергнута штрафу в размере 245 белорусских рублей.
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44-летняя минчанка, воспитательница одного из детских садов столицы, перевозила в своем авто 108 литров безакцизной алкогольной продукции.
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