У воспитательницы детсада обнаружили 108 литров безакцизного алкоголя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что в своем автомобиле воспитательница перевозила 108 бутылок алкогольной продукции (виски, водка), не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, а также без документов, подтверждающих легальность приобретения.





Общая стоимость составила более 1400 белорусских рублей.





В отношении 44-летней минчанки составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 («Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков») КоАП Республики Беларусь.



