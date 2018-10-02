«Жене позвонили и поздравили с выигрышем карты на 300 рублей. Она согласилась, теперь жулики требуют забрать карту, оплатив 49 рублей

Максим и его жена живут в Бресте, но это не имеет никакого значения, потому что такими звонками бомбардируют жителей по всей стране. «Девушка представилась оператором интернет-магазина. Сообщила, что жена выиграла карту на сумму 300 рублей. Правда, чтобы стать ее обладателем, нужно заплатить всего 49 рублей», — рассказывает мужчина. Потом жена одумалась. Но теперь мошенники звонят ей и требуют забрать карту на почте, угрожая записью разговора и чуть ли не судом. Имеют ли право?



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— Нам теперь звонят с этими требованиями с разных номеров, — говорит Максим. На самом деле и он, и жена растерялись: а вдруг на самом деле должны теперь, раз согласились по телефону? Стали думать, а имели ли мошенники право записывать их разговор без согласия, в общем, совершенно не о том.



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«Это Алеся, компьютер вас выбрал, у вас на карте теперь 380 рублей, поздравляем». Запись очередного развода

— В последнее время широкую популярность получили SMS-рассылки, электронные письма либо телефонные звонки с сообщениями о выигрыше различных ценных призов. Для получения «выигрыша» предлагают, как правило, перевести определенную денежную сумму на оформление выигрыша либо получить «приз» по почте, уплатив при этом расходы по его пересылке, — комментирует юрист Татьяна Ревинская. — Надо сказать, что любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша либо приза должна сразу насторожить. При этом следует задать себе вопросы: знакома ли вам организация, которая направила вам уведомление о выигрыше? Принимали ли вы участие в розыгрыше? Откуда стали известны ваши контактные данные? Если хоть на один вопрос вы не смогли ответить — лучше не реагировать на подобного рода сообщения.

Не говоря уже о том, что в Беларуси действуют жесткие правила по организации любых рекламных игр.

Но если вы все-таки верите, что речь идет о реальном выигрыше, лучше проверить все данные, которые вам сообщаются, с помощью поисковых систем: название лотереи (розыгрыша), имена, телефоны, e-mail отправителя — возможно, что-то найдется в интернете с соответствующими комментариями.

Что касается получения по почте карты (сертификата) с денежной суммой с условием оплаты почтовых расходов, то, безусловно, никто не может принудить к получению такой посылки, с учетом того, что какой-либо договор между отправителем и потребителем не заключался. Кроме того, последствия после отказа оплаты потребителем почтовых расходов не наступят, поскольку последний не был инициатором заказа такой посылки.