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В Беларуси хотят повысить беспошлинный порог на посылки. Как отличаются лимиты в разных странах
03.10.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси могут
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В ЕАЭС вопрос унификации лимитов на международные посылки до 200 евро
Таким образом, с нового года на территории ЕАЭС (в союз входят Россия, Беларусь, Украина, Армения, Казахстан и Киргызстан) лимиты будут снижены до 500 евро, а с 1 января 2020 года — до 200 евро.
Однако в решении экономической комиссии есть оговорка — страны-участницы ЕАЭС обязаны снизить лимиты до необходимого уровня, но при этом они имеют право ужесточать нормы. В Беларуси, где порог на беспошлинные почтовые отправление уже ниже 500 евро, повышать лимиты не обязаны. Тем не менее, такую возможность
Тем временем «Почта России»
До конца года украинцы могут беспошлинно
Недавно гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский
— В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. А внутри Евросоюза ведь нет никаких лимитов. Все что попало внутрь границы Евросоюза — дальше возится абсолютно спокойно без каких-либо лимитов. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн человек в ЕС и 40 млн в Украине? Беларусь уже сыграла в эту игру, — объясняет гендиректор «Укрпошты».
Во многих странах Евросоюза
В Болгарии лимит составляет 15,32 евро.
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В Беларуси могут увеличить беспошлинный порог на посылки из-за границы до 200 долларов. Пока максимальная сумма ограничена 22 евро. FINANCE.TUT.BY сравнил, как отличаются...
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