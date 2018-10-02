В Беларуси хотят повысить беспошлинный порог на посылки. Как отличаются лимиты в разных странах

В Беларуси могут увеличить беспошлинный порог на посылки из-за границы до 200 долларов. Пока максимальная сумма ограничена 22 евро. FINANCE.TUT.BY сравнил, как отличаются лимиты на зарубежный шоппинг в разных странах.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В ЕАЭС вопрос унификации лимитов на международные посылки до 200 евро поднимался еще в 2017 году. Однако соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» вступило в силу только в прошлом марте.

Таким образом, с нового года на территории ЕАЭС (в союз входят Россия, Беларусь, Украина, Армения, Казахстан и Киргызстан) лимиты будут снижены до 500 евро, а с 1 января 2020 года — до 200 евро.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не унифицированы: в Беларуси — 22 евро, в Армении — 150 долларов, в Казахстане и России — 1 тыс. евро, в Кыргызстане — 1 тыс. долларов

Однако в решении экономической комиссии есть оговорка — страны-участницы ЕАЭС обязаны снизить лимиты до необходимого уровня, но при этом они имеют право ужесточать нормы. В Беларуси, где порог на беспошлинные почтовые отправление уже ниже 500 евро, повышать лимиты не обязаны. Тем не менее, такую возможность прорабатывают — вполне вероятно, что скоро белорусы смогут заказывать товары из-за границы на сумму до 200 евро и весом до 31 кг.

Тем временем «Почта России» предложила правительству перенести снижение беспошлинного порога для зарубежных посылок с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года. В организации пояснили, что изменения могут негативно повлиять на бизнес предприятия из-за отсутствия технологии автоматического взимания пошлин.

До конца года украинцы могут беспошлинно заказывать из-за границы товары на 150 евро в месяц и весом до 50 килограмм. Однако с нового года вступает в силу закон, одна из норм которого ограничивает количество беспошлинных посылок — можно будет получить только три посылки в месяц, каждую стоимостью до 150 евро.

Недавно гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский высказался о том, что закон о трех посылках сложно реализовать, и если норму не отменят, то «встанет весь импорт».

— В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. А внутри Евросоюза ведь нет никаких лимитов. Все что попало внутрь границы Евросоюза — дальше возится абсолютно спокойно без каких-либо лимитов. Как можно пытаться устанавливать одинаковые правила для рынка в 500 млн человек в ЕС и 40 млн в Украине? Беларусь уже сыграла в эту игру, — объясняет гендиректор «Укрпошты».

Во многих странах Евросоюза действуют лимиты беспошлинного ввоза посылок в 22 евро. Такой порог введен , например, в Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, на Мальте, в Польше, Португалии, Словакии, Словении, Испании. Однако этот беспошлинный порог действует на каждую посылку, а не на все присланные в течение месяца, как в Беларуси.

В Болгарии лимит составляет 15,32 евро.