Малоритский консервный комбинат переоснастит линию по выпуску детского питания

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" в первом квартале 2019 года переоснастит линию по производству детского питания, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Роман Рачкевич.



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На предприятии реализуют проект по замене линии по выпуску детского питания в стеклянной таре. Действующее оборудование было установлено в 2005 году и уже исчерпало свой технический ресурс. ОАО заключило контракт с болгарской фирмой-производителем на поставку нового оснащения на сумму более 1,2 млн евро. Финансирование предусматривается из инвестиционного фонда концерна "Белгоспищепром" и собственных средств предприятия.

Ожидается, что новая линия заработает в первой половине следующего года. Благодаря замене оборудования на 12-15% увеличится производство детского питания (в банке 190 г). "Применение новых технологий позволит поддерживать высокий уровень качества выпускаемой продукции, производить контроль на всех этапах ее изготовления, снизить энергозатраты", - отметил Роман Рачкевич.

В текущем году Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску пюре и соков для детского питания в гибкой упаковке. Она была запущена в 2016 году. В течение двух лет освоено производство продукции восьми наименований. Для расширения ассортимента приобретена секция для стерилизации итальянского производства. Это позволило выпускать плодоовощные пюре с добавлением сливок.

ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первая продукция с конвейера предприятия сошла в 1955 году. В 1970-х годах проведена реконструкция консервного цеха, благодаря чему был расширен ассортимент, завод начал выпускать соки. Сейчас ОАО производит более 180 наименований продукции.