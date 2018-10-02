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Некоторые районы Брестской области начали подачу тепла в жилфонд

03.10.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В некоторых районах Брестской области началась подача тепла в жилые дома, общежития и гостиницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления ЖКХ Сергей Ананьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59387.php

Некоторые районы Брестской области начали подачу тепла в жилфонд

Отопительный период начался в области 2 октября. В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, архивах и библиотеках. "Практически все города и районы подключили объекты соцсферы. Эта работа завершается в Бресте, Кобрине и Пружанах. В Дрогичинском, Ляховичском и Пинском районе уже начали подачу тепла в жилищный фонд", - отметил Сергей Ананьев.

С учетом прогнозируемого на ближайшие дни повышения температуры воздуха ожидается, что тепло в дома большинства жителей Брестской области придет в начале следующей недели. На завершающем этапе батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 4 октября. Он продлился до 6 апреля.

 
Теги: Брест
 
 
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В некоторых районах Брестской области началась подача тепла в жилые дома, общежития и гостиницы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного...
 
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