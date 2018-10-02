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В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

03.10.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Теплый и уютный дом для людей с неизлечимыми заболеваниями открылся сегодня в Бресте по адресу: ул. Калинина, 79.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

Это последний приют для тех, кто оказался на краю жизни и нуждается в особом уходе. Социально значимое медучреждение «Брестская городская больница паллиативной помощи хоспис» обещает таковым достойный уход и необходимую помощь.

Слово «паллиативный» происходит от латинского pallium и означает «покрывало, плащ», «хоспис» – это «уютный гостеприимный дом». Как отмечает главврач брестского хосписа Василий Кистень, улучшая качество жизни больных, в больнице паллиативной помощи их как бы «накрывают» психоэмоциональной духовной поддержкой. 

Среди основных задач данного учреждения он называет помощь пациенту через адекватное обезболивание и купирование тягостных симптомов, психологическую поддержку больных и ухаживающих за ними родственников, выработку отношения к смерти как к закономерному этапу пути человека. Сюда же входит удовлетворение духовных потребностей пациентов и их близких, решение социальных и этических вопросов, возникающих в связи с тяжелой болезнью. Можно сказать, это будет один из лучших хосписов в нашей стране, где бесплатную помощь смогут получать жители областного центра и Брестского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

Объект, расположенный в микрорайоне Киевка, включен в программу подготовки Бреста к 1000-летию. Строительство началось в феврале 2014 года и потребовало более 2,5 млн рублей. Хоспис рассчитан на 35 коек, 8 койко-мест расположены в дневном стационаре. 

Здесь просторные палаты (от одного до четырех мест) с санузлом и душем, холодильником, телевизором... Комнаты для персонала и для коллективного отдыха пациентов, специальное помещение для тех, кто захочет помолиться... 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

– В Хосписе будут пребывать люди, которым мы не можем помочь современными средствами медицины, – отметил зампредседателя Брестского облисполкома Олег Величко. – В этом учреждении способен работать не каждый. Я надеюсь, что здесь сформируется коллектив профессионалов – люди, которые умеют ценить чужую боль.

– Было бы нелогично, если бы мы строили путепроводы и западные обходы, асфальтировали улицы, а это здание оставили законсервированным еще не один год, поэтому был определен приоритет и за счет городского бюджета найдено финансирование, – подчеркнул председатель Брестского горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

Александр Рогачук, добавив, что никакими деньгами нельзя измерить ту суть, которую несет в себе хоспис. Александр Степанович пожелал всем беречь свое здоровье и выразил надежду на свершение Чуда, которое позволит пациентам возвращаться отсюда к полноценной жизни. 

– Надеюсь, медицинский коллектив хосписа создаст хорошую психоэмоциональную обстановку для пациентов, обеспечит им хороший уход и лечение, – сказал главврач Василий Кистень, отмечая также, что здесь предусмотрены должности психотерапевта и психологов, которые будут работать и с родными больных. Родственники смогут прийти к своим близким в любое время суток, чтобы пообщаться и помочь в уходе. Для встреч предназначено специальное просторное помещение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

...Хоспис открыт. Сейчас нужно завершить работу по формированию коллектива, оформить необходимые документы для утверждения статуса учреждения, получить лицензию на право оказывать медицинскую деятельность. И уже тогда, через несколько дней, здесь начнут принимать пациентов. Поступление – плановое, по направлению поликлиники. В хосписе больные будут находиться до конца жизни или до тех пор, пока их не заберут домой родные. 

Как признается Василий Кистень, было волнение, что не получится найти санитарок, ведь труд в хосписе требует особого терпения, милосердия, доброты, душевных сил... И такие люди нашлись! Главное, чтобы пациентов здесь было как можно меньше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

 
Теги: Брест
 
 
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Теплый и уютный дом для людей с неизлечимыми заболеваниями открылся сегодня в Бресте по адресу: ул. Калинина, 79. Это последний приют для тех, кто оказался на краю...
 
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