В Бресте на ул. Калинина открыли хоспис на 35 пациентов

Теплый и уютный дом для людей с неизлечимыми заболеваниями открылся сегодня в Бресте по адресу: ул. Калинина, 79.



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Это последний приют для тех, кто оказался на краю жизни и нуждается в особом уходе. Социально значимое медучреждение «Брестская городская больница паллиативной помощи хоспис» обещает таковым достойный уход и необходимую помощь.

Слово «паллиативный» происходит от латинского pallium и означает «покрывало, плащ», «хоспис» – это «уютный гостеприимный дом». Как отмечает главврач брестского хосписа Василий Кистень, улучшая качество жизни больных, в больнице паллиативной помощи их как бы «накрывают» психоэмоциональной духовной поддержкой.

Среди основных задач данного учреждения он называет помощь пациенту через адекватное обезболивание и купирование тягостных симптомов, психологическую поддержку больных и ухаживающих за ними родственников, выработку отношения к смерти как к закономерному этапу пути человека. Сюда же входит удовлетворение духовных потребностей пациентов и их близких, решение социальных и этических вопросов, возникающих в связи с тяжелой болезнью. Можно сказать, это будет один из лучших хосписов в нашей стране, где бесплатную помощь смогут получать жители областного центра и Брестского района.



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Объект, расположенный в микрорайоне Киевка, включен в программу подготовки Бреста к 1000-летию. Строительство началось в феврале 2014 года и потребовало более 2,5 млн рублей. Хоспис рассчитан на 35 коек, 8 койко-мест расположены в дневном стационаре.

Здесь просторные палаты (от одного до четырех мест) с санузлом и душем, холодильником, телевизором... Комнаты для персонала и для коллективного отдыха пациентов, специальное помещение для тех, кто захочет помолиться...



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– В Хосписе будут пребывать люди, которым мы не можем помочь современными средствами медицины, – отметил зампредседателя Брестского облисполкома Олег Величко. – В этом учреждении способен работать не каждый. Я надеюсь, что здесь сформируется коллектив профессионалов – люди, которые умеют ценить чужую боль.

– Было бы нелогично, если бы мы строили путепроводы и западные обходы, асфальтировали улицы, а это здание оставили законсервированным еще не один год, поэтому был определен приоритет и за счет городского бюджета найдено финансирование, – подчеркнул председатель Брестского горисполкома.



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Александр Рогачук, добавив, что никакими деньгами нельзя измерить ту суть, которую несет в себе хоспис. Александр Степанович пожелал всем беречь свое здоровье и выразил надежду на свершение Чуда, которое позволит пациентам возвращаться отсюда к полноценной жизни.

– Надеюсь, медицинский коллектив хосписа создаст хорошую психоэмоциональную обстановку для пациентов, обеспечит им хороший уход и лечение, – сказал главврач Василий Кистень, отмечая также, что здесь предусмотрены должности психотерапевта и психологов, которые будут работать и с родными больных. Родственники смогут прийти к своим близким в любое время суток, чтобы пообщаться и помочь в уходе. Для встреч предназначено специальное просторное помещение.



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...Хоспис открыт. Сейчас нужно завершить работу по формированию коллектива, оформить необходимые документы для утверждения статуса учреждения, получить лицензию на право оказывать медицинскую деятельность. И уже тогда, через несколько дней, здесь начнут принимать пациентов. Поступление – плановое, по направлению поликлиники. В хосписе больные будут находиться до конца жизни или до тех пор, пока их не заберут домой родные.

Как признается Василий Кистень, было волнение, что не получится найти санитарок, ведь труд в хосписе требует особого терпения, милосердия, доброты, душевных сил... И такие люди нашлись! Главное, чтобы пациентов здесь было как можно меньше.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59385.php

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