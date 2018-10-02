Кадеты СШ № 28 г. Бреста приняли участие в гражданско-патриотической смене «За честь Отчизны»

С 11 сентября по 1 октября нынешнего года в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» проходила ежегодная гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны». Участие в ней приняли 42 отряда – по 21 из Беларуси и России. Брестчину на смене представляли 3 отряда, среди которых – отряд СШ № 28 г. Бреста. В его состав вошли учащиеся X «А» и X «Б» классов (классный руководитель – Юрий Александрович Арсенюк). Сопровождала ребят в «Зубренке» учитель физики Ольга Георгиевна Величко.



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С первых же дней ребята из 28-ой школы стали активно участвовать в конкурсах смены: на лучшую презентацию отряда, по стрельбе из пневматической винтовки, на лучшего знатока военной истории и др. Показательным для брестских кадетов стало участие в финале конкурса на лучшую инсценировку военной песни и удачное выступление в военно-спортивной эстафете «Ураган». По итогам смены выше ребят из 28-ой школы оказались только отряды из России, что означает, что брестчане стали лучшими из представителей белорусских военно-патриотических и кадетских классов.



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Есть у ребят из Бреста и личные достижения: Анна Варицкая и Мария Боричевская заняли 1 и 3 места в конкурсе чтецов «Сердцем к подвигу ты прикоснись», а Данила Козлович победил в шоу-программе «Фестиваль искусств». Также Анастасия Малащицкая и Мария Боричевская получили благодарности за отличную учебу. Кроме того, ребята из 28-ой школы заняли 2 место в конкурсе «Музей в чемодане».

В ходе смены кадеты из СШ № 28 побывали и в родном городе, где приняли участие в парадном шествии на площади Церемониалов в Брестской крепости и в возложении цветов к Вечному огню.