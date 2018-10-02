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Экс-премьер Беларуси раскритиковал Лукашенко: Нужны совсем другие реформы

03.10.2018 18:36 — Разное | UDF  
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Михаил Чигирь. Фото: Euroradio.fm
Бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь прокомментировал "Радыё Рацыя" шаги властей по "оздоровлению сельского хозяйства".

2 октября Александр Лукашенко подписал указ №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций".

Одна из норм указа - бесплатная передача акций руководителю в количестве не более 25% плюс одна акция сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана

- Надеюсь, что это и на самом деле небольшой шаг к приватизации сельскохозяйственных предприятий. Хотя в то же время надо понимать, что сегодня во всем мире сельское хозяйство находится в руках частников. И при этом довольно хорошо себя чувствует. Но в любом случае, даже такие шаги - это хорошо тенденция, - говорит Михаил Чигирь.

- Руководители сельхозпредприятий будут чувствовать себя после этого самостоятельными в принятии решений?

- Безусловно, не будут, так как, например, в стране сохранилось государственное регулирование цен. И этими директорами по-прежнему будут управлять и давать им указания, что надо делать. Они, как говорят, все равно останутся "под кнутом". И общую ситуацию в сельском хозяйстве это не спасет. Нужны совсем другие реформы, земли нужен хозяин.

 
 
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Михаил Чигирь прокомментировал шаги властей по оздоровлению сельского хозяйства.
 
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