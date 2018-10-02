Минчанка необычным способом хотела добиться от мужчины взаимности и избавиться от его бывшей жены

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Происходило всё это еще весной, в апреле и мае. Молодая женщина планировала избавиться от соперницы и добиться любви мужчины.Поэтому она начала действовать: разослала по государственным инстанциям письма, которые были написаны от имени бывшей жены своего возлюбленного. В письмах бывшая жена признавалась, что якобы имеет отношение к торговле наркотиками.Правда, когда делом заинтересовались следователи, они вскоре поняли, что признания фейковые. Нашли и их настоящую авторшу. Теперь она сама может попасть за решетку.В отношении женщины возбуждено уголовное дело за клевету и ложный донос. За это грозит до 3 лет лишения свободы, пишет