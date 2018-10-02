Британец опубликовал селфи из белорусской колонии и рассказал о коррупции

Алан Смит, осужденный в Беларуси за организацию незаконной миграции, вышел на свободу 29 сентября и сейчас обещает разоблачать коррупцию в колонии Витьба-3.



Первое селфи, сделанное в витебской колонии, он выложил сегодня в Facebook. Мужчина утверждает, что фото он сделал телефоном, который незаконно в колонию пронес главный оперативник Илья Циркунов.







Алан Смит говорит, что заплатил за телефон Цыркунова через его нелегальный канал доставки в колонию запрещенных вещей.



Более фотографий и видео он обещает опубликовать вскоре.



Алан Смит был руководителем консалтинговой фирмы, которая помогала иракцам легализоваться на территории Беларуси. Он утверждает, что купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака. Белорусский суд присудил ему два года лишения свободы за организацию нелегального канала миграции. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а после отбывал наказание в колонии Витьба-3 в Витебской области. Он не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отрицал признать вину.