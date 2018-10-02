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Британец опубликовал селфи из белорусской колонии и рассказал о коррупции
Алан Смит, осужденный в Беларуси за организацию незаконной миграции, вышел на свободу 29 сентября и сейчас обещает разоблачать коррупцию в колонии Витьба-3.
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Алан Смит, осужденный в Беларуси за организацию незаконной миграции, вышел на свободу и обещает разоблачать коррупцию в колонии Витьба-3.
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