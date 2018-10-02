ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд Испании подтвердил вынесенный ранее приговор экс-главе МВФ Рато

03.10.2018 17:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Верховный суд Испании поддержал решение Национального суда, ранее приговорившего бывшего директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, сообщает в среду испанская газета "Паис".

"Верховный суд поддержал приговор Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы в (так называемом - ИФ) деле "черных карт", вынесенный ранее Национальным судом", - говорится в сообщении издания.

Представители левой политической партии Испании "Подемос" приветствовали решение Верховного суда.

"Мы приветствуем тот факт, что некоторые из тех, кто несет ответственность, такие как Родриго Рато, получат хотя бы часть того, что заслуживают", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице партии в "Твиттере".

В феврале прошлого года Национальный суд Испании признал Р.Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал должность президента финансовой группы Bankia.

Сам Р.Рато в суде отверг все обвинения.

Процесс о мошенничестве с "черными картами" Bankia начался в Испании в 2016 году. Всего по этому делу проходят 66 человек, включая Р.Рато. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро.

Р.Рато возглавлял группу Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого он был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004 годы), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд Испании поддержал решение Национального суда, ранее приговорившего бывшего директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к 4,5 годам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британец опубликовал селфи из белорусской колонии и рассказал о коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика