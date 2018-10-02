Верховный суд Испании подтвердил вынесенный ранее приговор экс-главе МВФ Рато

Верховный суд Испании поддержал решение Национального суда, ранее приговорившего бывшего директора Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, сообщает в среду испанская газета "Паис".

"Верховный суд поддержал приговор Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы в (так называемом - ИФ) деле "черных карт", вынесенный ранее Национальным судом", - говорится в сообщении издания.

Представители левой политической партии Испании "Подемос" приветствовали решение Верховного суда.

"Мы приветствуем тот факт, что некоторые из тех, кто несет ответственность, такие как Родриго Рато, получат хотя бы часть того, что заслуживают", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице партии в "Твиттере".

В феврале прошлого года Национальный суд Испании признал Р.Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал должность президента финансовой группы Bankia.

Сам Р.Рато в суде отверг все обвинения.

Процесс о мошенничестве с "черными картами" Bankia начался в Испании в 2016 году. Всего по этому делу проходят 66 человек, включая Р.Рато. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро.

Р.Рато возглавлял группу Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого он был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004 годы), а в 2004-2007 годах возглавлял МВФ.