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Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район
03.10.2018 — Разное | Светлы шлях
3 октября посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом посетил Гродненскую область. В сфере интересов чиновника в этот день значилось несколько вопросов, среди которых - посещение строительной площадки АЭС в Островце и изучение работы АПК в Сморгонском районе.
Отметим, что Михаил Бабич с 24 августа 2018 г. Указом Президента Российской Федерации №496 назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь и Указом Президента Российской Федерации №495 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране.
Михаил БАБИЧ
Говоря о посещении АЭС, посол РФ в Беларуси отметил, что сейчас усилия двух сторон (Беларуси и России) сосредоточены на том, чтобы бы в установленные сроки этот строительный объект, который принципиально изменит всю систему энергоснабжения Беларуси, был введен в строй. Резюмируя первую часть своего визита в соседний район, Михаил Бабич пояснил, что все работы идут по графику.
Вторая часть визита, которая касалась работы АПК (в частности Сморгонского района), была посвящена вопросам, связанных со сбытом его продукции. В рамках своего визита Михаил Бабич вместе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым, губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, председателем Сморгонского райисполкома Геннадием Хоружиком посетили МТФ «Солы» и предприятие «Сморгонские молочные продукты». На этих объектах гости подробно ознакомились с их технологическими процессами.
Во время посещения МТФ "Солы". На фото: Михаил БАБИЧ (второй справа), Михаил РУСЫЙ (третий слева), Владимир КРОВЦОВ (второй слева), Геннадий ХОРУЖИК (крайний справа)
На предприятии "Сморгонские молочные продукты". Директор предприятия Игорь ВОРОНИЩЕ (второй слева)
Финальной точкой визита российского посла в Сморгонский район стало посещение мемориального комплекса по линии противостояния в годы Первой Мировой войны в парке Победы. Здесь заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко познакомил Михаила Бабича с историей создания этого комплекса, а также о перспективах в завершении его строительства.
Сергей ЮРЕВИЧ.
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Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район
3 октября посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом посетил Гродненскую область. В сфере интересов чиновника в этот день значилось...
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