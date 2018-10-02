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Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

03.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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3 октября посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом посетил Гродненскую область. В сфере интересов чиновника в этот день значилось несколько вопросов, среди которых - посещение строительной площадки АЭС в Островце и изучение работы АПК в Сморгонском районе.

Отметим, что Михаил Бабич с 24 августа 2018 г. Указом Президента Российской Федерации №496 назначен специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь и Указом Президента Российской Федерации №495 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране.

Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

Михаил БАБИЧ

- Это мой первый визит в Гродненскую область, - пояснил Михаил Бабич. - В первую очередь, я должен был посмотреть строительство Островецкой АЭС, так как это не только крупнейший строительный объект в рамках российско-белорусских отношений, но это и крупный инфраструктурный объект по мировым масштабам.

Говоря о посещении АЭС, посол РФ в Беларуси отметил, что сейчас усилия двух сторон (Беларуси и России) сосредоточены на том, чтобы бы в установленные сроки этот строительный объект, который принципиально изменит всю систему энергоснабжения Беларуси, был введен в строй. Резюмируя первую часть своего визита в соседний район, Михаил Бабич пояснил, что все работы идут по графику.

Вторая часть визита, которая касалась работы АПК (в частности Сморгонского района), была посвящена вопросам, связанных со сбытом его продукции. В рамках своего визита Михаил Бабич вместе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым, губернатором Гродненской области Владимиром Кравцовым, председателем Сморгонского райисполкома Геннадием Хоружиком посетили МТФ «Солы» и предприятие «Сморгонские молочные продукты». На этих объектах гости подробно ознакомились с их технологическими процессами.

Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

Во время посещения МТФ "Солы". На фото: Михаил БАБИЧ (второй справа), Михаил РУСЫЙ (третий слева), Владимир КРОВЦОВ (второй слева), Геннадий ХОРУЖИК (крайний справа)

Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

На предприятии "Сморгонские молочные продукты". Директор предприятия Игорь ВОРОНИЩЕ (второй слева) 

- В вопросах сбыта белорусской сельхозпродукции в Россию у нас с белоруской стороной есть определенные сложности. Мы с Михаилом Русым приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, как работают предприятия, какие там применяются технологии, как они модернизированы, как осуществляется система контроля качества и т. д. Работа над решением проблемных вопросов будет продолжаться, - заверил Михаил Бабич.

Финальной точкой визита российского посла в Сморгонский район стало посещение мемориального комплекса по линии противостояния в годы Первой Мировой войны в парке Победы. Здесь заместитель председателя Сморгонского райисполкома Геннадий Бычко познакомил Михаила Бабича с историей создания этого комплекса, а также о перспективах в завершении его строительства.

Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

- Несомненно, Первая Мировая война – это трогательный момент в истории. Но здесь присутствуют и элементы массового героизма наших людей. Мы посмотрели, в каком состоянии находится мемориал. Огромная благодарность тем, кто все эти годы его создавал, поддерживал в этом состоянии. Сейчас нужно подумать, как в кратчайший срок завершить его строительство, - подытожил Михаил Бабич

Вопросы сбыта сельхозпродукции и завершения строительства мемориала. Посол России с рабочим визитом посетил Сморгонский район

Сергей ЮРЕВИЧ.

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3 октября посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич с рабочим визитом посетил Гродненскую область. В сфере интересов чиновника в этот день значилось...
 
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