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После землетрясения и цунами в Индонезии на острове Сулавеси началось извержение вулкана

03.10.2018 18:35 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. Катаклизм за катаклизмом: на пострадавшем от землетрясения и цунами острове Сулавеси началось извержение вулкана Сопутан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После землетрясения и цунами в Индонезии на острове Сулавеси началось извержение вулкана

После землетрясения и цунами в Индонезии на острове Сулавеси началось извержение вулкана

Огнедышащая гора выбросила столб пепла на высоту 4 километров. Если он опустится, то может засыпать несколько районов. Власти запретили приближаться к вулкану ближе, чем на несколько тысяч метров.

Тем временем, Сулавеси продолжает трясти. 3 октября были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4.8. На острове уже почти неделю круглосуточно ведутся поисково-спасательные операции. Число погибших превысило 1400 человек.

 
 
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Новости Индонезии. Катаклизм за катаклизмом: на пострадавшем от землетрясения и цунами острове Сулавеси началось извержение вулкана Сопутан, сообщили в программе...
 
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