Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта

Согреться, да ещё и организм витаминами в межсезонье поддержать – в этом помогут безалкогольные глинтвейны. Вместо вина в основе – клюква или виноградный сок. Все ингредиенты добавляем по вкусу.

Рецепт №1. Глинтвейн на основе виноградного сока

Нам нужны: виноградный сок, цедра лимона и апельсина, яблоки, чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.

Сначала разбавляем виноградный сок водой, чтобы он не был приторным.





Добавляем цедру апельсина и лимона.





Всыпаем специи: чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.





Мелко нарезаем свежие яблоки, добавляем в напиток. Подогреваем на плите.

Результат: напиток содержит витамины В, Е, железо, калий, марганец.

Рецепт №2. Глинтвейн на основе клюквы

Нам нужны: клюква, мёд, цедра апельсина, яблоки, гвоздика, анис, корица, мята.





Отвариваем клюкву, добавляем мёд, растираем в однородную массу.





Добавляем анис, гвоздику, цедру апельсина.





Заливаем кипятком.





Посыпаем корицей, добавляем листики мяты.



