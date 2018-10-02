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На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП

03.10.2018 18:27 — Разное | СТВ  
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Новости Канады. На запад Канады обрушились мощнейшие снегопады. В городе Калгари уже выросли сугробы выше 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своеобразный рекорд для октября в этой местности.

На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП

Такая погода привела к многочисленным авариям на дорогах. Было зафиксировано свыше 260 ДТП, в результате которых пострадали 17 человек.

Усложнена работа общественного транспорта: от расписания отстали порядка 80 автобусов. На расчистку дорог брошена вся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей. Жителям временно запретили парковать авто на всех крупных улицах города.

На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП

На запад Канады обрушился рекордный снегопад: зафиксировано свыше 260 ДТП

 
 
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Новости Канады. На запад Канады обрушились мощнейшие снегопады. В городе Калгари уже выросли сугробы выше 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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